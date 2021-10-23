Miyazaki’nin adı Van’da yaşayacak

Depremzedelerin yaralarını sarmak için geldiği Van
'da, 9 Kasım 2011'de yaşanan ve 40 kişinin öldüğü depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı birçok yerde yaşatılıyor. Edremit
Belediyesi tarafından yapılan Miyazaki Koru Parkı, Japon Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro
'nun da katılımıyla hizmete açıldı.
MİYAZAKİ'DEN GURUR DUYUYORUZ
Miyazaki anısına açılışı yapılan parka Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkanı Yunus Sezer
, Edremit Belediye başkanı İsmail Say ve AK Parti Van milletvekilleri katıldı. Parkın açılışında konuşma yapan Kazuhiro, Edremit Belediyesine Miyazaki'nin adını yaşattıklarından dolayı teşekkür etti. Doktor Miyazaki'nin sürekli çocuklarla içli dışlı olduğuna vurgu yapan Kazuhiro, Miyazaki'nin Türkiye
'de yaptığı çalışmalardan gurur duyduklarını söyledi.
DEVLET SEFERBER OLDU
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de yaptığı konuşmada Van depremi
acılarının taze olduğuna dikkat çekerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Bilmez, depremin meydana gelmesi ile tüm devlet yetkililerinin kısa sürede Van'a gelerek depremzedelerle yakından ilgilendiklerini söyledi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, deprem kuşağındaki şehirde yaşadıklarını belirterek, "Kuzey fay hattı güney fay hattı
gibi bir deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Depremi bilmek yetmiyor, depreme göre hayatımızı yeniden dizayn etmek gerekiyor" dedi.
ORTAK DİLİMİZ GÖNÜL DİLİ
AFAD Başkanı Yunus Sezer de yaptığı açıklamada, "23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1996 vatandaşımız da yaralandı. Bütün insanların konuştuğu ortak bir dil vardır o da gönül dilidir. Bu dil sınır tanımaz, aynı zamanda bu bir merhamet dilidir" diye konuştu.