Haberler Yaşam Haberleri MKE, IDEX Fuarında Türkiye’nin savunma gücünü dünyaya tanıtacak
Giriş Tarihi: 14.2.2025 20:50 Son Güncelleme: 14.2.2025 21:40

MKE, IDEX Fuarında Türkiye’nin savunma gücünü dünyaya tanıtacak

Türkiye’nin en köklü savunma sanayii kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 17-21 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi’de düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEX) 2025’te, yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip geniş ürün yelpazesiyle gücünü sergilemeye hazırlanıyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE, IDEX Fuarında Türkiye’nin savunma gücünü dünyaya tanıtacak

Fuarda, piyade silahları ve hafif silah mühimmatlarının yanı sıra, ihracat başarısıyla dikkat çeken 105 mm Hafif Çekili Obüs Boran başta olmak üzere, farklı çap ve kalibrelerde ağır silahlar ve mühimmatlar yer alacak. MKE, son dönemde geliştirdiği teknolojilerle yalnızca Türkiye'nin savunma gücüne katkıda bulunmakla kalmayıp, ihracat pazarında da stratejik bir oyuncu haline geldi.

IDEX fuarı, savunma sanayii açısından önemli bir platform sunarken, MKE'nin de bölge ülkeleriyle mevcut projelerine yenilerini eklemesi ve yeni ihracat anlaşmalarına imza atması bekleniyor. Bu bağlamda, MKE tarafından üretilen ürünlerin uluslararası pazarda daha fazla yer bulması adına çeşitli iş birliği ve sözleşme törenlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Savunma sanayii alanında Türkiye'nin uluslararası prestijini artırmayı hedefleyen MKE, fuar boyunca teknolojik yeniliklerini tanıtarak, küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serecek.

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MKE, IDEX Fuarında Türkiye’nin savunma gücünü dünyaya tanıtacak
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