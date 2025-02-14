MKE, IDEX Fuarında Türkiye’nin savunma gücünü dünyaya tanıtacak

Fuarda, piyade silahları ve hafif silah mühimmatlarının yanı sıra, ihracat başarısıyla dikkat çeken 105 mm Hafif Çekili Obüs Boran başta olmak üzere, farklı çap ve kalibrelerde ağır silahlar ve mühimmatlar yer alacak. MKE, son dönemde geliştirdiği teknolojilerle yalnızca Türkiye'nin savunma gücüne katkıda bulunmakla kalmayıp, ihracat pazarında da stratejik bir oyuncu haline geldi.

IDEX fuarı, savunma sanayii açısından önemli bir platform sunarken, MKE'nin de bölge ülkeleriyle mevcut projelerine yenilerini eklemesi ve yeni ihracat anlaşmalarına imza atması bekleniyor. Bu bağlamda, MKE tarafından üretilen ürünlerin uluslararası pazarda daha fazla yer bulması adına çeşitli iş birliği ve sözleşme törenlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Savunma sanayii alanında Türkiye'nin uluslararası prestijini artırmayı hedefleyen MKE, fuar boyunca teknolojik yeniliklerini tanıtarak, küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serecek.