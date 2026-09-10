MKE’den Avrupa’da hava savunma hamlesi! Tolga için Polonya ile güç birliği

Mutabakat kapsamında MKE ve PGZ; TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi başta olmak üzere yakın menzil hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve mühimmata ihtiyaç duymayan kinetik olmayan müdahale sistemleri üzerinde ortak çalışmalar yürütecek. İş birliğiyle mevcut hava savunma sistemlerindeki kabiliyet boşluklarının giderilmesi ve farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

POLONYA'DAN AVRUPA PAZARINA

Anlaşma yalnızca Türkiye ve Polonya pazarlarını değil, potansiyel ihracat pazarlarını da kapsıyor. MKE ve PGZ, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ortak hava savunma çözümleri geliştirmek için birlikte çalışacak. MKE, 2026 yılında Macaristan merkezli HT Division ile de TOLGA'nın insansız kara aracına entegrasyonu konusunda mutabakat imzalamıştı. Böylece Polonya, TOLGA'nın Avrupa'daki ikinci iş birliği ülkesi oldu.

MKE'DEN MSPO ÇIKARMASI

Doğu Avrupa'nın önemli savunma sanayii organizasyonlarından MSPO'da MKE; hava savunma sistemleri, kara sistemleri ve mühimmat çözümleri başta olmak üzere birçok ürün ve kabiliyetini uluslararası heyetlere sergiliyor. 8-11 Eylül 2026 tarihlerinde Kielce'de düzenlenen fuar, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yeni iş birlikleri açısından önemli bir platform oluşturuyor.