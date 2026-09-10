Haberler Yaşam Haberleri MKE’den Avrupa’da hava savunma hamlesi! Tolga için Polonya ile güç birliği
Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:26

MKE’den Avrupa’da hava savunma hamlesi! Tolga için Polonya ile güç birliği

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Avrupa’daki hava savunma iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Polonya’nın Kielce kentinde düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO’da, Polonya’nın kamu iştiraki savunma sanayii grubu Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) ile hava savunma sistemleri alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE’den Avrupa’da hava savunma hamlesi! Tolga için Polonya ile güç birliği
  • ABONE OL

Mutabakat kapsamında MKE ve PGZ; TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi başta olmak üzere yakın menzil hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve mühimmata ihtiyaç duymayan kinetik olmayan müdahale sistemleri üzerinde ortak çalışmalar yürütecek. İş birliğiyle mevcut hava savunma sistemlerindeki kabiliyet boşluklarının giderilmesi ve farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

POLONYA'DAN AVRUPA PAZARINA

Anlaşma yalnızca Türkiye ve Polonya pazarlarını değil, potansiyel ihracat pazarlarını da kapsıyor. MKE ve PGZ, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ortak hava savunma çözümleri geliştirmek için birlikte çalışacak. MKE, 2026 yılında Macaristan merkezli HT Division ile de TOLGA'nın insansız kara aracına entegrasyonu konusunda mutabakat imzalamıştı. Böylece Polonya, TOLGA'nın Avrupa'daki ikinci iş birliği ülkesi oldu.

MKE'DEN MSPO ÇIKARMASI

Doğu Avrupa'nın önemli savunma sanayii organizasyonlarından MSPO'da MKE; hava savunma sistemleri, kara sistemleri ve mühimmat çözümleri başta olmak üzere birçok ürün ve kabiliyetini uluslararası heyetlere sergiliyor. 8-11 Eylül 2026 tarihlerinde Kielce'de düzenlenen fuar, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yeni iş birlikleri açısından önemli bir platform oluşturuyor.

#MKE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
MKE’den Avrupa’da hava savunma hamlesi! Tolga için Polonya ile güç birliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA