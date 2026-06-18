MKE’den çift namlulu güç sahaya indi!

Kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlanan MAP DUAL, farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılmasına imkân tanıyor. Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve hızlı silah değişimi sağlayan sistem, sahadaki ihtiyaçlara kısa sürede uyum gösterebiliyor. 360 derece dönüş kabiliyeti ve geniş atış açılarıyla öne çıkan MAP DUAL, yüksek hareket yeteneği sayesinde farklı hedeflere karşı etkin kullanım sunuyor. Geri tepme kontrol sistemleriyle desteklenen platform, hareket halindeki araçlarda dahi stabil performans sağlayabiliyor. Sistem, farklı makineli tüfekler ve otomatik bombaatarlarla uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirildi.

ATEŞ GÜCÜNÜ İKİYE KATLADI

MAP DUAL'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise aynı anda iki makineli tüfekle görev yapabilmesi oldu. PMT-76 ile gerçekleştirilen testlerde çift silah kullanım kabiliyeti başarıyla sergilendi. Eş zamanlı ateş açabilen sistem, hedefe yönlendirilen mühimmat miktarını ve ateş yoğunluğunu iki katına çıkararak sahadaki etkinliği artırıyor.

Sınır güvenliği, üs bölgesi savunması, kritik tesislerin korunması ve kıyı güvenliği gibi birçok alanda kullanılabilecek MAP DUAL, tek platform üzerinden çok yönlü görev icra edilmesine olanak sağlayarak Türk savunma sanayiinin gücüne güç katıyor.