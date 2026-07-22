MKE’den denizlere yeni güç! PİRANA KİDA tanıtıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayisindeki yerli ve milli projelerine bir yenisini daha ekledi. MKE'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) kamuoyuna tanıtıldı.

Paylaşımda, "MİLLÎ GÜÇ DENİZLERDE!" vurgusuyla tanıtılan PİRANA KİDA'nın, radarlar tarafından tespit edilmesi güç, yüksek sürate sahip ve hedefini hassasiyetle vurabilen bir platform olduğu belirtildi. MKE'nin paylaşımı, Türkiye'nin deniz savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yerli ve milli teknolojilerde önemli bir aşamaya işaret ederken, PİRANA KİDA'nın özellikle asimetrik deniz harekâtlarında ve kritik hedeflere yönelik operasyonlarda etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Savunma sanayisinde son yıllarda geliştirdiği milli sistemlerle öne çıkan MKE, PİRANA KİDA ile denizlerdeki caydırıcılığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni sistemin teknik özellikleri ve operasyonel kabiliyetlerine ilişkin detayların önümüzdeki süreçte paylaşılması bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör