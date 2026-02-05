MKE’den dünyaya güç gösterisi! TOLGA 260 milyon dolarlık ihracat yaptı

MKE tarafından yayımlanan yazılı basın bildirisinde, Katar ve Mısır'a yapılan ihracatların, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin sahadaki etkinliğini, sürdürülebilir ihracat kabiliyetini ve küresel pazardaki üstün rekabet gücünü teyit eden güçlü referanslar olduğu vurgulandı.

DRONLARA VE FÜZELERE GEÇİT YOK

MKE TOLGA; İHA, kamikaze dron, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı geliştirilen entegre bir yakın hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, "Etkili – Basit – Ucuz (EBU)" yaklaşımıyla tamamen yerli ve millî imkânlarla üretildi.

Komuta-kontrol sistemi, radar, elektro-optik algılayıcılar, elektronik karıştırıcılar ve farklı kalibre silah sistemlerini aynı çatı altında birleştiren TOLGA, tehditleri iki aşamalı olarak etkisiz hale getiriyor.

İlk aşamada Soft-Kill yöntemiyle dronların sinyalleri 10 kilometreye kadar jammer ile karıştırılıyor ve hedefler düşürülüyor. Gerekli durumlarda ise Hard-Kill devreye giriyor; MKE üretimi 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleri ile hedefler fiziksel olarak imha ediliyor.

METAL BULUTLA TAM İSABET

MKE'nin özel olarak geliştirdiği parçacıklı anti-dron mühimmatı, hedef çevresinde metal bir bulut oluşturarak hava tehditlerini yok ediyor. 35 mm mühimmat 3 bin metreye, 20 mm mühimmat 1.000 metreye, 12.7 mm mühimmat ise 300 metreye kadar etkili angajman sağlıyor.

KARA, DENİZ, SABİT TESİS: HER YERDE TOLGA

MKE TOLGA; manuel, yarı otonom ve tam otonom modlarda görev yapabiliyor. Modüler yapısı sayesinde sabit tesislerden zırhlı araçlara, mobil platformlardan deniz unsurlarına kadar her türlü alanda kullanılabiliyor.

MISIR'DA DEV MKE HAMLESİ

MKE'nin yayımladığı basın bildirisinde ayrıca Mısır ile imzalanan yeni savunma sanayi anlaşmaları da kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; 155 mm uzun menzilli topçu mühimmatı fabrikası Mısır'da MKE tarafından kurulacak. 7.62 mm ve 12.7 mm fişek üretim tesisleri için de sözleşme imzalandı. Böylece MKE, 4 kıtada 9 ülkede üretim tesisi bulunan küresel bir savunma şirketi konumuna yükseldi. Kurulacak tesislerin yönetimi ve bölgesel ihracatın artırılması için MKE ile Mısır arasında ortak şirket kurulması konusunda da anlaşmaya varıldı.