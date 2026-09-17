MKE’den Endonezya ile iş birliği hamlesi

Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki etkinliği güçlenirken, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yeni iş birlikleri için temaslarını sürdürüyor. Endonezya Savunma Bakanı Danışmanı Dhanny Persaka ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rızal Purnama, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Kavaklıoğlu'na MKE Genel Müdürü İlhami Keleş eşlik etti.

İHRACAT VE YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii ilişkileri kapsamında devam eden ihracat faaliyetleri ve potansiyel iş birliği alanları ele alındı. Görüşmede, MKE'nin sahip olduğu yüksek teknolojiye dayalı savunma çözümleri, üretim altyapısı ve kabiliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

"KABİLİYETLERİMİZİ DOST ÜLKELERLE PAYLAŞIYORUZ"

MKE tarafından yapılan değerlendirmede, kurumun yüksek teknolojili savunma çözümlerini ve üretim kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceği vurgulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör