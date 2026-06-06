MKE’den güç gösterisi! Son bir ayda TSK’ya yüklü mühimmat ve silah sistemi teslimatı

MKE'nin 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında devreye aldığı yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmaları sayesinde üretim kapasitesinde ciddi artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, son bir ay içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere savunma sanayiindeki iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Basın açıklamasına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE ALPAY, 107 mm topçu roketi, 60 mm havan mühimmatı, 105 mm topçu mühimmatı sevk barutu, 25 mm mühimmat, 7.62 mm ve 20 mm fişek ile sis kutuları teslim edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine ise MK-84 ve MK-82 tipi uçak bombaları kazandırıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 76 mm millî deniz topu Denizhan mühimmatı, MKE MOD48 el bombası ve sis kutusu sevkiyatı yapıldı.

MKE'nin savunma sanayiindeki iş ortaklarına yönelik teslimatları kapsamında ise Altay Tankı silah sistemi, Fırtına obüsü ekipmanları, 155 mm Panter obüsü ekipmanları, MK-82 uçak bombaları, orta menzilli füze yakıt çubukları, Nefes KBRN gaz maskeleri, topçu tapaları ve çeşitli yedek parçaların başarıyla teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir alanda üretim kapasitesinin artırıldığı vurgulanırken, Türkiye'nin savunma gücünü daha da yükseltecek yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.