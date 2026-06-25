MKE’den İHA’lara karşı yeni nesil mühimmat: 7.62 mm anti-dron mermisi testleri başarıyla geçti

MKE tarafından geliştirilen 7.62 mm anti-dron mühimmatı, keşif amaçlı kullanılan mini İHA'lardan kamikaze dronlara kadar birçok hava tehdidine karşı etkili çözüm sunuyor. Yeni sistem sayesinde piyade birlikleri, mevcut silahlarına anti-dron mühimmatı yüklü şarjör takarak saniyeler içinde hava savunma unsuru haline gelebilecek.

PARÇACIKLI YAPIYLA YÜKSEK VURUŞ ORANI

Mühimmat, namludan çıktıktan yaklaşık 5 metre sonra mekanik olarak açılarak içerisindeki özel tasarlanmış parçacıkları hedef doğrultusunda yayıyor. Böylece küçük ve yüksek manevra kabiliyetine sahip dronlara karşı vuruş ihtimali önemli ölçüde artırılıyor. Ortalama 680 metre/saniye namlu çıkış hızına sahip mühimmat, 50 metrede yaklaşık 1 metre, 100 metrede ise 2 metre çapında yoğun parçacık bulutu oluşturarak geniş bir etki alanı sağlıyor. Bu özellik, klasik mühimmatlara göre dron hedeflerine karşı daha yüksek başarı oranı sunuyor.

MEVCUT SİLAHLARLA TAM UYUMLU

Herhangi bir ek sistem veya platform değişikliği gerektirmeyen mühimmat; 7.62x51 mm NATO ve 7.62x39 mm kalibrelerde geliştirildi. Piyade tüfeklerinden makineli tüfeklere, araç üstü silah sistemlerinden uzaktan komutalı kulelere kadar birçok platformda kullanılabilecek. MKE yetkilileri, yeni mühimmatın üs bölgeleri, kritik tesisler, sınır hatları ve hareketli birliklerin korunmasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

ÇOK KATMANLI SAVUNMA HEDEFİ

MKE, artan insansız sistem tehditlerine karşı yalnızca 7.62 mm değil, 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm kalibrelerde de anti-dron mühimmatları geliştiriyor. Böylece farklı platform ve görev ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok katmanlı bir anti-dron mühimmat ailesi oluşturulması hedefleniyor. Savunma sanayiinde yerli ve milli çözümler geliştirmeyi sürdüren MKE'nin yeni mühimmatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki caydırıcılığını ve hava tehditlerine karşı müdahale kabiliyetini artıracak önemli projeler arasında gösteriliyor.