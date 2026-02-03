MKE’den Mehmetçiğe KBRN kalkanı!

MKE bünyesindeki ileri seviye AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen yüksek teknolojili koruyucu kıyafetler, aktif karbon destekli çok katmanlı yapılarıyla en zorlu harp şartlarında bile Mehmetçiğin hayatını güvence altına alıyor.

8 FARKLI KONFİGÜRASYON, HER GÖREVE TAM UYUM

İki ayrı fonksiyonel katman ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen sistem; sekiz ayrı ürün konfigürasyonu ile farklı görev profilleri ve operasyonel ihtiyaçlara göre esnek kullanım sağlıyor.

Buhar, sıvı ve partikül formundaki savaş ajanlarına karşı etkin bariyer oluşturan bu özel kıyafetler; yüksek ergonomi, hareket kabiliyeti ve uzun süreli güvenli kullanım sunacak şekilde tasarlandı. Diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen yapısıyla sıcak, soğuk ve zorlu çevre koşullarına tam dayanım sağlıyor.

MEHMETÇİĞE TAM DONANIMLI KORUMA

MKE tarafından geliştirilen KBRN ekipmanları sahada tam bir güvenlik kalkanı oluşturuyor:

KBRN NEFES GAZ MASKESİ

Düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik camı sayesinde –30°C ile +50°C arasında net görüş ve kesintisiz solunum sağlıyor.

KBRN KORUYUCU ELDİVEN

Yüksek kimyasal direnci ve artırılmış parmak hassasiyetiyle yağmur, çamur ve soğukta bile tam kontrol sunuyor.

KBRN KORUYUCU BOT KILIFLARI:

Kimyasallara karşı yüksek dirençli yapısı ve ayarlanabilir tasarımıyla ıslak, kirli ve zorlu arazilerde güvenli hareket imkânı sağlıyor. Kıyafetlerde el ve ayak bileklerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken, sırt bölümünde yer alan acil tahliye aparatı yaralı personelin hızlı kurtarılmasına imkân tanıyor.

NATO STANDARTLARINDA, DÜNYA PAZARINA HAZIR

MKE mühendislerinin imzasını taşıyan tüm bu koruyucu sistemler NATO standartlarına tam uyumlu olarak üretildi. Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini üst seviyeye taşıyan bu teknolojik atılım, yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor.