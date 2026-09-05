MKE’den savunmaya güç katan dev teslimat

Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), stratejik üretim altyapısını genişletmeye devam ediyor. Kurumun yürüttüğü 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında devreye alınan yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmaları, üretim kapasitesinde önemli artış sağladı.

Enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir alanda üretim gerçekleştiren MKE, son bir ayda başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleri ve savunma sanayii ortaklarına yüklü miktarda teslimat yaptı.

MİLLÎ SİLAH VE MÜHİMMATLAR SAHADA

Son bir ay içerisinde güvenlik güçlerine muhtelif adet ve çaplarda MPT-76MH Millî Piyade Tüfeği, 5,56 mm ve 9 mm fişek, 25 mm mühimmat, 81 mm ve 120 mm havan mühimmatı, 107 mm topçu roketi ile 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatı teslim edildi. Teslimatlar bununla da sınırlı kalmadı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 155 mm obüs mühimmatı modüler barut sistemi, 155 mm mühimmat fünyesi, farklı özelliklerde topçu tapaları ve JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği yedek parçaları da teslim edildi.

SAVUNMA ORTAKLARINA DA TESLİMAT

MKE, savunma sanayii alanındaki iş ortaklarına yönelik teslimatlarını da sürdürdü. Bu kapsamda SR10 ve Nefes Gaz Maskesi, Fırtına Obüs Ekipmanları ile 107 mm Roket Tapaları teslim edildi.

Gerçekleştirilen teslimatlar, MKE'nin yalnızca üretim kapasitesini artırmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına hızlı ve sürdürülebilir şekilde cevap verebilen stratejik bir üretim altyapısı oluşturduğunu ortaya koydu. MKE, yeni yatırımlarla birlikte yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini daha da artırarak Türkiye'nin millî savunma gücüne katkısını sürdürmeyi hedefliyor.