MKE’den yerli ve Millî hamle: Denizhan ve Boran göreve hazır!

Tamamen yerli mühendislikle geliştirilen 76 mm çapındaki Denizhan Milli Deniz Topu, dakikada 80 atım hızına ulaşabiliyor ve 16 kilometre etkili menziliyle dikkat çekiyor. Modern savaş gemilerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan bu sistem, hava, kara ve deniz hedeflerine karşı üstün etkinlik sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda TCG Koçhisar'a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na teslim edilen Denizhan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

BORAN HAFİF ÇEKİLİ OBÜS

Aynı etkinlikte tanıtılan BORAN Hafif Çekili Obüs, havadan taşınabilir yapısı ve üstün manevra kabiliyeti ile kara savunmasında fark yaratıyor. Hem taşınabilirliği hem de etkin ateş gücü ile BORAN, sahada askerlerimize büyük avantaj sağlamayı hedefliyor.