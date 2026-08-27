MKE’nin MMT-76’sı hava görevine hazır! Zorlu testleri başarıyla geçti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelen ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği savunma sistemlerine bir yenisini daha ekledi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen ortak proje kapsamında geliştirilen MMT-76, kara kalifikasyon testlerinin ardından hava kalifikasyon sürecini de başarıyla tamamladı.

40 NATO testini de başarıyla geçti

Daha önce 40 farklı NATO standardı testinden başarıyla geçen ve seri üretime hazır hale gelen MMT-76, bu kez helikopter kullanımına yönelik zorlu testlerde sınav verdi. MMT-76; helikopter titreşim simülasyonu, güvenilirlik ve dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklık ile hava-yer atış testlerini başarıyla tamamlayarak genel maksat helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılmak üzere kalifiye edildi.

Bu başarıyla birlikte MMT-76, yalnızca piyade birliklerinin kullanımına yönelik bir makineli tüfek olmaktan çıkarak hem kara hem de hava platformlarında görev yapabilen çok amaçlı bir silah sistemi haline geldi.

Hafif, güçlü ve dayanıklı

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa sahip MMT-76, 1000 metre etkili menzili ve dakikada 750 fişek atım kapasitesiyle yüksek ateş gücü sunuyor. NATO standartlarında üretilen muadillerine göre daha hafif yapısıyla öne çıkan MMT-76, yüksek güvenilirliği ve zorlu çevre koşullarındaki dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip tüfek, farklı iklim ve arazi şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor. Altı kademeli ayarlanabilir teleskobik dipçik ve ergonomik tasarımı ise kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlıyor.

Mühimmat da MKE'den

MMT-76'nın önemli özelliklerinden biri de mühimmatının yerli ve millî imkanlarla MKE tesislerinde üretilmesi. Böylece silah sistemi ve mühimmatında yerlilik bütünlüğü sağlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetine de önemli katkı sunulması hedefleniyor. Hava kalifikasyon testlerinin de başarıyla tamamlanmasıyla MMT-76, Türk savunma sanayisinin kara ve hava görevlerinde kullanılabilecek yeni nesil yerli silah sistemlerinden biri olarak envantere girmeye hazır hale geldi.