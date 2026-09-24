MKE’nin ’Pirana’sı Denizkurdu’nda hedefi tam isabetle vurdu

Asimetrik harp koşulları dikkate alınarak geliştirilen PİRANA KİDA, Tuzla sınıfı karakol gemisine yerleştirilen komuta-kontrol konsolu üzerinden yönlendirildi. MKE'nin geliştirdiği sistem, tatbikat senaryosu kapsamında belirlenen su üstü hedefini başarıyla imha etti. Anadolu Ajansı'nın tatbikat aktarımına göre hedef, BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN DİHA tarafından belirlenirken, PİRANA KİDA tarafından imha edildi.

MKE'nin ürün bilgilerinde PİRANA'nın 40+ knot azami hız, 200+ deniz mili menzil ve 100 kilogramlık harp başlığı taşıdığı belirtiliyor. Sistem, uzaktan kumandalı ve otonom görev modlarıyla kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

SÜRÜ HALİNDE GÖREV YAPACAK

PİRANA'nın dikkat çeken özelliklerinden biri de sürü konseptine uygun olarak geliştiriliyor olması. MKE'ye göre araçların sürü halinde kullanılması, denizde tespit ve hedef bölgesine yaklaşma sırasında farklı görev profillerinin uygulanmasına imkan sağlayacak. Düşük radar kesit alanına sahip kompozit gövde tasarımı da sistemin tespit edilme riskini azaltmaya yönelik özellikler arasında yer alıyor.

200 DENİZ MİLİ AŞAN MENZİL

MKE'nin teknik dokümanında PİRANA için 200 deniz milinin üzerinde menzil, 40 knot azami hız, dizel motor-su jeti tahrik sistemi ve 100 kilogram faydalı yük bilgileri yer alıyor. Sistem ayrıca görüş hattı ve görüş ötesi iletişim kabiliyetleriyle tasarlanıyor.

İHA İLE DENİZDE ORTAK HAREKÂT

PİRANA'nın bir başka önemli özelliği ise hava unsurlarıyla entegre çalışabilmesi. MKE, daha önce TCG Anadolu'dan görev yapan Bayraktar TB3 ile PİRANA arasında veri bağı ve komuta-kontrol kabiliyetinin test edildiğini açıkladı. Bu kabiliyet, insansız hava ve deniz araçlarının aynı harekât ortamında birlikte kullanılmasına yönelik önemli bir entegrasyon örneği oluşturuyor.

DENİZKURDU'NDA 14 BİN PERSONEL

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikatta yaklaşık 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev yapıyor. 24 Eylül'deki seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi. PİRANA KİDA'nın tatbikatta hedefi başarıyla vurması, MKE'nin geliştirdiği insansız deniz sisteminin gerçekçi harekât senaryosunda hedef angajmanı gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör