MKE’nin TEKNOFEST standında büyük ilgi! PİRANA çocukların ve gençlerin gözdesi oldu

MKE'nin paylaşımında; teknoloji meraklısı gençler ve çocukların, gözle görünmesine rağmen radarlar için görünmez özelliğiyle dikkat çeken PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracına büyük ilgi gösterdiği vurgulandı.

Çocukların ve gençlerin standı doldurduğu etkinlikte, ziyaretçiler PİRANA'nın maketlerini yapıp yüzdürme imkânı buldu. Etkinlik süresince keyifli anlar yaşanırken, standı ziyaret eden katılımcıların coşkusu ve sevgisi dikkat çekti. MKE'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Sevginin tarifi yok: Çocuklarımız ve gençlerimiz PİRANA KİDA'yı çok sevdi. TEKNOFEST boyunca teknoloji aşığı gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşmaya devam ettik." TEKNOFEST'te yerli ve millî savunma sanayi ürünlerini sergiledi.