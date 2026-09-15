MLKP dahil 4 örgüte operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadelerinde isimleri geçen ve sol terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler tespit edildi.

52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3 ve MKP içerisinde 1 olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi.Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine yakalanmalarına yönelik çalışma yürütülen 42 şüpheli için operasyon kararı alındı.

39 GÖZALTI

İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da ise toplam 17 adres olmak üzere 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCA, FİŞEK VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Ayrıca üzerinde "Baretta" ibaresi bulunan 1 tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.