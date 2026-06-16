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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:52

MLKP terör örgütüne operasyon: Dergi aboneliğinden örgüt kasasına...

Marksist Teori Dergisi’nin MLKP terör örgütüne finans sağlamak amacıyla paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Dergi abonelikleri ile çalışanlara bireysel ödeme görünümünde gönderilen paraların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonda hücre evinde saklanan örgüt fonu, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Cezaevindeki şüphelinin işlemleri sürerken, yurt dışındaki iki firari hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
MLKP terör örgütüne operasyon: Dergi aboneliğinden örgüt kasasına...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi'nin MLKP terör örgütünün finansmanı için paravan olarak kullanıldığı tespitleri çerçevesinde terörizmin finansmanı soruşturması başlattı.

DERGİ ÜZERİNDEN ÖRGÜTE YARDIM

MASAK verileri ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme sonucu dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen paraların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi.

ÖRGÜT HÜCRE EVİNE OPERASYON

Sabah saatlerinde 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgüt hücre evinde kalan ve aktif çalışma kaydı bulunmayan şüphelinin evde farklı bölümlere sakladığı örgüt fonuna, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergiyle dijital materyallere el konuldu.

FİRARİLERE YAKALAMA EMRİ

Cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken yurt dışında bulunan 2 firari hakkında yakalama emri çıkarıldı.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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MLKP terör örgütüne operasyon: Dergi aboneliğinden örgüt kasasına...
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