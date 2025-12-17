Mobil uygulamayla ‘Çocuklar Güvende’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki yeni çalışmayı hayata geçirdi. Bunlardan ilki "Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı", ikincisi ise "Çocuklar Güvende" web sitesi ve mobil uygulaması oldu.

GÜVENLİ DİJİTAL YAŞAM

Eylem Planı, dört temel başlık üzerine kuruldu. Birinci başlık, farkındalık ve bilinçlendirme olarak belirlendi. Dijital dünyadaki neyin risk neyin fırsat olduğu konusunda rehberlik. Koruyucu ve önleyici çalışmaların ele alındığı ikinci başlıkta ise çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmak ve zararlı içeriklerin önüne geçmek amaçlandı.

Bakan Göktaş, "RTÜK'ten TRT'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar birçok kurum bu çalışmanın paydaşları arasında yer alıyor. Ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlatmıştık. Bu vesileyle dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

TEK TUŞLA YARDIM

"Çocuklar Güvende" mobil uygulamayla ise çocuklar, akran zorbalığı ve dijital riskler karşısında tek tuşla 'Benimle Paylaş' alanından yardım isteyebilecek. Bildirimler 7/24 hizmet veren Alo 183 hattı ve ilgili birimlere yönlendirilecek. Sitenin ve mobil uygulamanın içinde; ailelerin dijital cihazlarda ebeveyn denetimini nasıl sağlayabileceği, ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konular ele alınıyor. Bakan Göktaş, "Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, onları bu dünyada güçlü ve güvende kılmak istiyoruz. 'Çocuklar Güvende' çocukları koruyan, dinleyen ve destekleyen bir dijital yol arkadaşı" ifadelerini kullandı. Yeni web sitesi ve mobil uygulama, tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak erişime açıldı.