Mobilya fabrikasında patlama 2 ölü 6 yaralı

Erzurum'da sanayi sitesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün öğle saatlerinde yaşanan patlama sonrası çıkan ve bitişiğindeki işyerlerine sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından dışarıya çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Musa Coşgan ve Serhat Kısa kurtarılamadı. 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Mehmet Çolak (52) feci şekilde can verdi. Sakarya'nın Erenler ilçesinde de tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Hayrettin Bakay (62) hayatını kaybetti. Ordu'nun Ünye ilçesinde ise bir oto tamir dükkânında çalışan Oğuzhan Bölükbaşı ile arkadaşı Sami Güzel işyerinde ölü bulundu.