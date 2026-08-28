Mobilyacılar Sitesi yakınlarında esrarengiz ölüm: Aracın yanında cesedi bulundu

Eyyübiye ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi yakınlarında bölgede bulunan vatandaşlar yol kenarında bir kişinin 27 L 1921 plakalı araç yanında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, kimliği tespit edilen kişinin Mehmet Köprübaşı olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri incelemenin ardından Köprübaşı'nın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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