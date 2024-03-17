Model araba tutkunu çift, rekora koşuyor

Makine mühendisi Ahmet Şensu eşi Ezgi Şensu ile birlikte çocukluk hayali olan model araba koleksiyonunu gerçekleştirdi. 2008 yılında başladığı koleksiyonunda 2 bin araba biriktiren Ahmet Şensu'nun kendisi gibi model araba tutkunu olan eşi Ezgi ise Formula 1 otomobillerinin koleksiyonunu yaptı.

2 BİN MODEL ARACA EVİNDE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Model araba koleksiyonunun pahalı ve zahmetli bir koleksiyon olduğunu belirten Ahmet Şensu; "Çocukluktan bu yana model arabalara ilgim vardı. 2008 yılında koleksiyonumu yapmaya başladım. İnsanlar bu arabaları oyuncak araba sanıyor ama değim. Bu arabalar gerçeklerinin aslına sadık kalınarak birebir boyut ve detaylarda yapılan arabalar. O yüzden bu arabalar oldukça kıymetli. Zamanla koleksiyonumdaki araba sayımı 2 bine çıkardım. Model arabalarım için özel vitrinler yaptırdım. Arabaların temizliği üç günümü alıyor. Onlara gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.

BEN KLASİK EŞİM FORMULA 1'Cİ

Eşi Ezgi Şensu'nun da kendisi gibi model araç tutkunu olduğunu belirten Ahmet Şensu; "Ben genellikle klasik otomobillere hayranım ama diğer otomobilleri de seviyorum. Ama eşim Ezgi'nin ilgi alanı Formula 1 araçları. Eşimin de Formula 1 araçlarından oluşan bir koleksiyonu var. Eşim bana doğum günümde koleksiyonumda eksik olan bir model arabayı uzun uğraşlar sonucu bulup bana hediye etti. İnsanın eşiyle aynı hobilerinin olması çok güzel" dedi.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Model araba koleksiyonunun pahalı bir hobi olduğunu belirten Ahmet Şensu; "Model araba koleksiyonumda bulunan arabaların şuan ki değeri 1 milyon lirayı geçti. Bu model arabalardan çoğunu yurtdışından getirtiyorum. Bu model arabalar sınırlı sayıda üretiliyor. Bir süre sonra piyasada bulamıyorsunuz. O zamanda o model araba çok kıymetleniyor. Şuanda 10 bin liraya kadar olan modeller var. Bu modeller ele alıp oynanacak arabalar değil. Anteni yada bir başka yeri zarar gördüğünde yedek parça gibi bir alternatifi de yok. O yüzden bu arabaların temizliği de çok dikkat gerektiriyor" diye konuştu.