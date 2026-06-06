Modellik teklifiyle dolandırdılar

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 39 yaşındaki muhasebeci S.E., Nisan ayında sosyal medya üzerinden kurulan sinsi bir planın kurbanı oldu. Kendisini "Baran" olarak tanıtan bir kişi tarafından önce iş, sonra arkadaşlık teklifi alan genç kadın, toplamda 92 bin 500 TL dolandırıldı.

ÖNCE İŞ TEKLİFİ

Olay, 29 Nisan 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla başladı. "Baran" isimli sahte hesabı kullanan şüpheli, S.E.'ye modellik yapması için teklifte bulundu. Bu teklifi reddeden S.E. ile iletişimini kesmeyen şahıs, bu kez de arkadaşlık kurma yoluna gitti. Yaklaşık bir ay boyunca süren telefon trafiği ve mesajlaşmaların ardından taraflar Ataşehir'de bir kafede buluştu. Yüz yüze görüşmede güven telkin eden şüpheli, maddi sıkıntıda olduğunu belirterek S.E.'den borç istedi. Şüphelinin "Borçlarımı kapatınca sana bu parayı fazlasıyla geri ödeyeceğim" vaadine inanan mağdur kadın, kendisinden istenen parayı iki aşamada gönderdi. İlk olarak 42 bin 500 lirayı havale yoluyla ileten S.E., daha sonra 50 bin lira daha ileterek toplamda 92 bin 500 lira gönderdi. S.E., gönderdiği paraların ardından şahsın yeni taleplerle gelmesi üzerine durumdan şüphelendi. Yaptığı kontrollerde, kendisini "Baran" olarak tanıtan kişinin banka hesap isminin B.O. olduğunu fark eden talihsiz kadın, dolandırıldığını anlayarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, şüpheli B.O. hakkında çalışma başlattı.