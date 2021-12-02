Mohaç zaferi burada kazanıldı

Osmanlı’nın Avrupa’da kazandığı en önemli zaferlerden biri olan ve Macaristan’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle biten Mohaç Meydan Savaşı’nın yapıldığı alan tespit edildi
Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526'da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı'nın yapıldığı alan Macar bilim insanları tarafından tespit edildi. 2018'de Pecs Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi tarafından başlatılan projenin yöneticisi Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
KRAL, BATAKLIKTA BOĞULDU
Pap, "Mohaç Savaşı bugünkü Macaristan'da bulunan Mohaç kentinin güneyinde gerçekleşti, ama tam olarak nerede olduğu hakkında Macaristan'da yüz yıldır devam eden tarihi bir tartışma vardı" dedi. Pap, Papaz Istvan Brodaric'in notlarında, yeniçerilerin Földvar isimli bir köyün önünde düzen aldığını yazdığını ve Osmanlı'nın sahip olduğu 150 topun da aynı köyün önünde dizildiğinin bilindiğini kaydetti. Pap, araştırmaya göre Földvar köyünün Borza-Major bataklığı civarında olduğunu ifade etti. Tuna Nehri kıyısındaki alanın bugün uçsuz bucaksız ekilebilir bölgeler olduğunu ama savaşın yapıldığı dönemde tamamen suyla kaplı bir bataklık olduğunu, iki ordunun bataklık alanları aşarak bölgeye ulaşabildiğini belirten Pap, bugün ise bölgede bataklık alanın kalmadığını söyledi. Pap, "Savaşın sonuna doğru kaçan 20 yaşındaki Macar Kralı II. Layoş, kuzeyde Csele bölgesindeki bataklıkta boğularak ölüyor. Bu yeri de tespit ettik. Bunu birçok Türk kaynak da teyit ediyor" diye konuştu. AA