Moldova Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Moldova’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Türkiye Vatandaşlarının çoğu Moldova'da yaşamak ve çalışmak anlamında bilgi sahibi değildir. Bu anlamda Avrupa'da çalışmak isteyenler için oldukça önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Türkiye ile Moldova arasında bazı protokoller bulunmaktadır. Bu protokoller sonucunda vizesiz ne kadar süre kalındığı gibi konular soru işaretidir. Peki, Türkiye'den Moldova'ya giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Merak edilenleri ele aldık. Moldova vize istiyor mu? İşte bu konuyla alakalı tüm merak edilenler…

Moldova Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Moldova Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Hususi (Yeşil) Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 güne kadar olan seyahatleri için Moldova Konsolosluğu vize işlemlerinden muaf tutulmaktadırlar. Aynı zamanda Moldova'ya gitmek isteyen vatandaşların bazı evrakları bulundurması gerekmektedir. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

Ülkede bulunulan süre için yeterli miktarda döviz bulundurulması gerekmektedir.

Pasaport (Seyahat dönüşünden itibaren 6 ay daha geçerli olan).

Konaklamak için gerekli rezervasyonları yaptırmanız oldukça avantajlıdır.

Uçak bileti-rezervasyonu tarzındaki seyahat belgelerini bulundurmanız gerekmektedir.

90 günü aşan Moldova ziyaretleri için uzun süreli vize başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzun süreli Moldova vizesi başvuruları ve hazırlanması gereken evraklarla ilgili detaylı bilginin Moldova diplomatik temsilciliklerinden öğrenilmesi önemlidir.

Moldova Pasaport İstiyor Mu?

Moldova Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkeye giriş tarihinden itibaren 90 günü aşmamak şartıyla Moldova Cumhuriyeti'ne vize başvurusu yapmadan seyahat edebilme hakkında sahiptirler.

Moldova Hükûmeti, belirli ülkelerin vatandaşlarına sık sık ikili anlaşmalara dayalı, vize almak zorunda kalmadan turizm veya iş amaçlı Moldova'yı ziyaretini sağlamaktadır. Diğer ülkelerin vatandaşları ikamet ettiği ülkenin büyükelçiliğinden vize almak zorundadır. Tüm ziyaretçilerin en az 6 ay geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. Turist vizesi, sadece turizm gezisi ve akraba ve/veya arkadaş ziyareti hakkını sağlar. Turistik vize sahipleri Moldova Cumhuriyetinde iş ya da iş faaliyeti yasaktır.

Yaşamak ve Moldova'da çalışmak isteyen herkes bir geçici ikamet vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir. Çalışma izni ya da geçici bir vize almak için, bir Moldova şirketi veya devlet departmanı ya da Moldova'da yabancı bir şirketten davetiye almak gerekir. Çalışma vizesi onayı için, kriterlere uygun eğitim nitelikleri veya iş deneyimi, Moldova'da güvenli bir iş sözleşmesi, hiçbir sabıka kaydı olmayacak şekilde, polis onayında geçecek kadar yeterli kanıtları sağlamak ve tatmin edici bir tıbbi muayene içermektedir. Tüm resmi belgeler Rumence diline tercüme edilmelidir.