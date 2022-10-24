Moldova’dan Ne Alınır? Moldova’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Moldova'dan ne alınır sorusuna cevap aranırken ülkenin kültür yapısını da dikkate almanız gerekir. Moldova'dan alınacak hediyelik eşyalar seçilirken kültür özelliklerinin de dikkate alınmasında fayda vardır. Kısa bir araştırma ile kendiniz ve sevdikleriniz için alacağınız hediyeliklerin neler olması gerektiğine karar verebilirsiniz. Moldova'nın neyi meşhur, Moldova'dan ne getirilir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Moldova'dan Ne Alınır?

Moldova, hediye alternatiflerinin çok fazla olduğu gelişmiş bir ülkedir. Bu nedenle ülkede bulunduğunuz süre içerisinde, onlarca hediye arasından aradığınız hediye çeşidini bulabilirsiniz. Ülkeden dönerken alacağınız küçük hediyeler, sevdiklerinizin mutlu olmasını sağlayacaktır.

Moldova'dan dönerken alacağınız hediyelerin başında yerel renkli kıyafetler gelir. Şık ve farklı bir tasarıma sahip olan bu kıyafetler, ülke kültüründen de izler taşır. Her bedene uygun şekilde bulacağınız bu kıyafetleri büyük küçük demeden sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.

Moldova, halı üretiminde de öne çıkan ülkeler arasındadır. Özellikle el yapımı halılar, kalitesi ve şık yapısı ile bulunduğu ortamda kendini gösterir. Yerel halkın geçim kaynaklarından biri olan halı işlemeciliği, ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir.

Hediyelik eşya almak istediğinizde başkent Kişinev'e 10 dakikalık araba mesafesinde olan Calea Mosilor Pazarı'na gitmeyi düşünebilirsiniz. Bu pazarda, cazip fiyata çok fazla malzeme satın alabilirsiniz. Pazarda vernik işlemelerden dokuma ürünlerine, el yapımı müzik aletlerinden ahşap oyma eşyalara kadar birçok hediye alternatifi bulabilirsiniz.

Moldova'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Moldova'dan hediyelik eşya almak için büyük alışveriş merkezlerinden de istifade edebilirsiniz. Sabah 08:00'da açılan alışveriş merkezleri akşam 20:00'a kadar açıktır. Bu süre içerisinde, alışveriş merkezlerindeki hediyelik eşya dükkânlarını ziyaret ederek çok özel hediye alternatiflerini bulabilirsiniz.

Moldova, el sanatlarında olduğu gibi kristal üretiminde de dikkat çekici ürünlerin bulunduğu bir ülkedir. Kristal cam ürünlerden imal edilen vazo, bardak ya da çay seti gibi ürünler, güzel hediyelik ürün olarak karşınıza çıkar. Güzel bir paketleme ile hazırlanan hediyeleri sevdiklerinize götürebilirsiniz.

Moldova'dan hediye alırken değerli ya da büyük boyuttaki hediyeler almayı geri planda tutabilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız alışverişlerde küçük boyuttaki mini hediyeleri almayı düşünebilirsiniz. Basit bir anahtarlık ya da buzdolabı süsü gibi ürünler iyi birer hediye alternatifi olabilir. Dilerseniz bu hediyeler üzerine lazer kesim tekniği ile isim yazdırmayı da düşünebilirsiniz. Üzerinde sevdiklerinizin isminin yazması, hediyenin çok daha anlamlı olmasını sağlayacaktır.