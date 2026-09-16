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Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:14 Son Güncelleme: 16.09.2026 09:27

Moldova'nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

Moldova'da uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 8 yıl hapis cezası bulunan I.R, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

AA Yaşam
Moldova’nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul’da kıskıvrak yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT #MOLDOVA

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Moldova'nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
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