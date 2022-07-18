Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları: 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte inceleme konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve bu bölümü hedefleyen adaylar, Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TABAN PUANLARI 2022
Moleküler Biyoloji Ve Genetik 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
İşte Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|50.937
98.700
32.590
35.500
|391,18059
400,94614
446,11218
427,88901
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
5+0
—
—
|—
4
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Genetik Yaşam Bilimleri Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|43+0
37+0
4+0
4+0
|33
37
4
4
|Dolmadı
692.000
278.110
390.000
|Dolmadı
191,85246
266,75037
229,55059
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
20+0
|12
12
14
20
|3.831
6.790
11.452
18.400
|479,18227
517,17075
486,99782
463,09896
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|12.090
16.200
18.215
19.600
|449,68416
499,11563
471,54953
460,02848
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|20.033
23.300
25.175
26.600
|433,46105
488,60722
458,67474
445,22178
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|29.592
30.900
28.357
25.100
|418,29815
478,53053
453,15213
448,11642
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|31.473
35.000
33.622
30.400
|415,60880
473,27753
444,50429
437,55197
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|28+0
28+0
26+0
20+0
|28
28
26
20
|33.132
41.200
43.405
38.500
|413,24822
465,57060
429,37063
422,59732
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
8+0
|5
5
3
8
|38.521
44.100
47.402
53.900
|406,16382
462,18375
423,54723
397,40272
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
23+0
11+0
9+0
|20
23
11
9
|46.681
51.900
50.349
39.200
|396,26757
453,03587
419,18703
421,33868
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|46.931
49.100
51.751
45.500
|395,97601
456,24689
417,27625
410,63532
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|50.340
54.600
42.951
44.700
|391,84473
449,85929
430,04937
411,78598
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
10+0
|5
5
3
10
|54.286
52.000
58.932
69.200
|387,24091
452,92050
407,59905
376,15399
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0
20+0
17+0
20+0
|20
20
17
20
|60.099
74.600
77.912
68.100
|380,89033
426,97064
383,90818
377,53048
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|60.177
66.200
67.842
60.400
|380,79571
436,63760
395,98483
388,04631
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|60.385
—
—
—
|380,58379
—-
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
6+0
|11
10
5
6
|68.410
78.600
70.060
69.000
|372,25811
422,42975
393,29706
376,40897
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|68.681
75.800
76.998
74.300
|372,01371
425,65516
385,01092
369,74944
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|69.706
83.200
91.600
87.800
|370,91682
417,42547
368,85021
354,24689
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|6+0
2+0
4+0
—
|6
2
4
—
|73.737
14.800
111.810
—
|366,91458
501,48037
349,69816
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|75.680
—
—
—
|365,01780
—-
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|83.082
127.000
—
—
|357,85892
374,33604
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|85.632
111.000
—
—
|355,57672
388,65204
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|18+0
18+0
25+0
25+0
|18
18
25
25
|93.580
113.000
147.185
137.000
|348,57728
386,58508
323,15341
312,78922
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
6+0
|8
8
5
6
|94.151
103.000
108.122
100.000
|348,08204
396,16493
352,93921
341,91158
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|98.380
114.000
124.995
118.000
|344,54675
385,33208
338,79271
326,43415
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
26+0
13+0
6+0
|26
26
13
6
|107.332
133.000
104.588
81.800
|337,12918
369,17107
356,19684
360,93275
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
6+0
|8
8
5
6
|107.396
120.000
99.686
86.000
|337,07659
379,81259
360,82554
356,23981
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
10+0
|6
6
4
10
|110.286
129.000
135.207
149.000
|334,77589
372,62381
331,20965
305,14664
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|114.855
137.000
—
—
|331,21456
365,92278
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|122.169
146.000
167.347
152.000
|325,86779
359,11690
311,07746
303,08709
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|123.562
143.000
126.324
108.000
|324,85465
361,37180
337,79725
334,56847
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|124.959
148.000
147.566
126.000
|323,87366
357,87467
322,87834
320,60344
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|133.155
137.000
135.863
77.700
|318,23908
366,00607
330,72769
365,66492
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
4+0
4+0
7+0
|4
4
4
7
|134.012
224.000
338.139
358.000
|317,67507
313,09175
251,16223
235,76921
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|139.471
156.000
162.090
130.000
|314,11925
351,83726
314,06548
317,34281
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|146.175
—
—
—
|310,00892
—-
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
2+0
5+0
2+0
|7
2
5
2
|153.410
247.000
401.098
158.000
|305,69721
302,90772
238,19604
299,61337
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|169.528
184.000
189.815
163.000
|296,80218
333,85004
299,63928
296,84911
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|174.229
—
—
—
|294,40291
—-
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|176.018
201.000
224.698
200.000
|293,50683
324,23007
284,75051
279,21190
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|28+0
23+0
13+0
8+0
|28
23
13
8
|179.076
204.000
216.486
115.000
|291,98483
322,55798
288,00846
328,96470
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
34+0
32+0
—
|34
34
32
—
|187.095
244.000
435.604
—
|288,03829
304,00697
231,88321
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
4+0
6+0
|2
2
1
1
|190.457
273.000
Dolmadı
Dolmadı
|286,47863
292,75400
Dolmadı
Dolmadı
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|34+0
34+0
13+0
13+0
|34
34
13
13
|196.601
196.000
228.238
217.000
|283,74680
327,06491
283,42816
272,31978
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|225.204
252.000
252.089
207.000
|271,84095
300,83927
274,93730
276,23452
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|250.382
—
—
—
|262,74104
—-
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
60+2
50+2
60+2
|52
62
52
62
|257.840
259.000
249.714
206.000
|260,29505
298,01230
275,72300
276,65235
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|35+0
35+0
20+0
20+0
|35
35
20
19
|276.336
294.000
331.159
Dolmadı
|254,55500
284,96372
252,78840
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3+0
1+0
10+0
5+0
|3
1
—
0
|286.555
312.000
Dolmadı
Dolmadı
|251,56371
279,19432
Dolmadı
Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|295.371
295.000
295.700
268.000
|249,12190
284,60793
261,75085
256,12597
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
| Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|304.522
306.000
308.695
310.000
|246,62336
280,94980
258,30477
245,66366
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
34+0
—
—
|34
34
—
—
|308.346
369.000
—
—
|245,59481
263,07244
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
—
|5
5
1
—
|311.924
478.000
Dolmadı
—
|244,64898
239,80347
Dolmadı
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|328.450
338.000
360.933
370.000
|240,51776
271,23092
246,13525
233,46971
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|332.045
321.000
332.060
330.000
|239,66562
276,19400
252,57043
241,33978
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|348.309
—
—
—
|235,79629
—-
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
40+1
30+1
40+1
|41
41
31
41
|349.159
344.000
350.207
370.000
|235,59796
269,42667
248,44691
233,54956
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|355.503
355.000
365.795
370.000
|234,04498
266,45218
245,13095
233,48084
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
42+0
—
—
|42
42
—
—
|369.946
437.000
—
—
|229,94058
247,58252
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|370.060
363.000
368.915
380.000
|229,89817
264,56113
244,49852
231,54606
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|373.898
379.000
396.235
405.000
|228,44712
260,45702
239,09489
226,02810
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|379.570
383.000
397.154
413.000
|225,45391
259,50876
238,92249
222,96038
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
50+2
50+2
50+2
|41
52
52
52
|381.125
400.000
367.600
337.000
|224,20840
255,34284
244,76600
239,84773
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|382.738
382.000
399.732
418.000
|222,52094
259,73592
238,44164
218,85547
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|3+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|20+1
15+1
15+1
15+1
|3
16
9
7
|Dolmadı
535.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
230,35536
Dolmadı
Dolmadı
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
50+2
50+2
60+2
|30
52
52
40
|Dolmadı
404.000
428.531
Dolmadı
|Dolmadı
254,53214
233,20863
Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
50+2
|2
31
17
17
|Dolmadı
509.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
234,37479
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|—
2
3
1
|Dolmadı
—
244.984
Dolmadı
|Dolmadı
—
277,39569
Dolmadı
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|5+0
5+0
10+0
10+0
|2
5
2
5
|Dolmadı
650.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,61181
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
60+2
50+2
60+2
|13
62
52
33
|Dolmadı
450.000
460.425
Dolmadı
|Dolmadı
245,05634
226,23004
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|43
52
41
41
|Dolmadı
386.000
385.790
412.000
|Dolmadı
258,61383
241,09678
223,37100
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|14
21
21
21
|Dolmadı
426.000
394.838
402.000
|Dolmadı
249,68519
239,34827
226,65244
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
60+2
|12
52
41
28
|Dolmadı
447.000
471.321
Dolmadı
|Dolmadı
245,53368
221,65737
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
34+0
9+0
10+0
|3
34
—
2
|Dolmadı
644.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,50581
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
42+0
15+0
40+0
|8
42
13
13
|Dolmadı
586.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,83729
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
25+0
—
—
|15
25
—
—
|Dolmadı
568.000
—
—
|Dolmadı
225,95116
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|13
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
42+0
3+0
17+0
|3
42
1
1
|Dolmadı
677.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
208,35784
Dolmadı
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0
—
—
—
|35
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|3
31
12
14
|Dolmadı
554.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
227,70046
Dolmadı
Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|6
52
52
41
|Dolmadı
430.000
441.456
Dolmadı
|Dolmadı
248,92364
230,74290
Dolmadı
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|1
31
27
14
|Dolmadı
526.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
231,72355
Dolmadı
Dolmadı
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|—
21
7
3
|Dolmadı
568.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,93671
Dolmadı
Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|27
62
62
39
|Dolmadı
412.000
440.397
Dolmadı
|Dolmadı
252,66635
230,95031
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|15
52
52
35
|Dolmadı
441.000
473.768
Dolmadı
|Dolmadı
246,73198
219,82396
Dolmadı
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
42+0
—
—
|4
42
—
—
|Dolmadı
615.000
—
—
|Dolmadı
220,32779
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|64+0
55+0
—
—
|49
55
—
—
|Dolmadı
458.000
—
—
|Dolmadı
243,51861
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|17
41
41
37
|Dolmadı
444.000
446.363
Dolmadı
|Dolmadı
246,05185
229,72240
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|20+0
14+0
12+0
8+0
|14
14
8
7
|Dolmadı
484.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
238,62680
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|13+0
6+0
—
—
|—
6
—
—
|Dolmadı
605.000
—
—
|Dolmadı
221,54120
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
50+2
|2
31
31
11
|Dolmadı
456.000
483.796
Dolmadı
|Dolmadı
243,75041
203,49972
Dolmadı