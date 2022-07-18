Haberler Yaşam Haberleri Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları: 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:20

Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları: 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, YKS sonuçlarını öğrenip tercih yapmaya hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. 4 yıllık bölümler arasında yer alan bu bölüm sayısal puan türüyle alım yapıyor. Peki, Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları belli oldu mu, hangi üniversitelerde var, kaç puan? İşte 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, bulunduğu üniversiteler, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları…

Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları: 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte inceleme konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve bu bölümü hedefleyen adaylar, Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TABAN PUANLARI 2022

Moleküler Biyoloji Ve Genetik 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

İşte Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 50.937
98.700
32.590
35.500		 391,18059
400,94614
446,11218
427,88901
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0
5+0
4

 Dolmadı


 Dolmadı
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Genetik Yaşam Bilimleri Programları
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 43+0
37+0
4+0
4+0		 33
37
4
4		 Dolmadı
692.000
278.110
390.000		 Dolmadı
191,85246
266,75037
229,55059
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
12+0
14+0
20+0		 12
12
14
20		 3.831
6.790
11.452
18.400		 479,18227
517,17075
486,99782
463,09896
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 12.090
16.200
18.215
19.600		 449,68416
499,11563
471,54953
460,02848
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 20.033
23.300
25.175
26.600		 433,46105
488,60722
458,67474
445,22178
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 29.592
30.900
28.357
25.100		 418,29815
478,53053
453,15213
448,11642
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 31.473
35.000
33.622
30.400		 415,60880
473,27753
444,50429
437,55197
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 28+0
28+0
26+0
20+0		 28
28
26
20		 33.132
41.200
43.405
38.500		 413,24822
465,57060
429,37063
422,59732
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
3+0
8+0		 5
5
3
8		 38.521
44.100
47.402
53.900		 406,16382
462,18375
423,54723
397,40272
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0
23+0
11+0
9+0		 20
23
11
9		 46.681
51.900
50.349
39.200		 396,26757
453,03587
419,18703
421,33868


İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 46.931
49.100
51.751
45.500		 395,97601
456,24689
417,27625
410,63532
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 50.340
54.600
42.951
44.700		 391,84473
449,85929
430,04937
411,78598
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 5+0
5+0
3+0
10+0		 5
5
3
10		 54.286
52.000
58.932
69.200		 387,24091
452,92050
407,59905
376,15399
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0
20+0
17+0
20+0		 20
20
17
20		 60.099
74.600
77.912
68.100		 380,89033
426,97064
383,90818
377,53048
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 60.177
66.200
67.842
60.400		 380,79571
436,63760
395,98483
388,04631
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0


 5


 60.385


 380,58379
—-
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
10+0
5+0
6+0		 11
10
5
6		 68.410
78.600
70.060
69.000		 372,25811
422,42975
393,29706
376,40897
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 68.681
75.800
76.998
74.300		 372,01371
425,65516
385,01092
369,74944
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 69.706
83.200
91.600
87.800		 370,91682
417,42547
368,85021
354,24689
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 6+0
2+0
4+0
 6
2
4
 73.737
14.800
111.810
 366,91458
501,48037
349,69816
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0


 9


 75.680


 365,01780
—-
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 83.082
127.000

 357,85892
374,33604
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 8+0
8+0

 8
8

 85.632
111.000

 355,57672
388,65204
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 18+0
18+0
25+0
25+0		 18
18
25
25		 93.580
113.000
147.185
137.000		 348,57728
386,58508
323,15341
312,78922
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 8+0
8+0
5+0
6+0		 8
8
5
6		 94.151
103.000
108.122
100.000		 348,08204
396,16493
352,93921
341,91158
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 98.380
114.000
124.995
118.000		 344,54675
385,33208
338,79271
326,43415
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0
26+0
13+0
6+0		 26
26
13
6		 107.332
133.000
104.588
81.800		 337,12918
369,17107
356,19684
360,93275
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 8+0
8+0
5+0
6+0		 8
8
5
6		 107.396
120.000
99.686
86.000		 337,07659
379,81259
360,82554
356,23981
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
10+0		 6
6
4
10		 110.286
129.000
135.207
149.000		 334,77589
372,62381
331,20965
305,14664
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 5+0
5+0

 5
5

 114.855
137.000

 331,21456
365,92278
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 122.169
146.000
167.347
152.000		 325,86779
359,11690
311,07746
303,08709
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 123.562
143.000
126.324
108.000		 324,85465
361,37180
337,79725
334,56847
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 124.959
148.000
147.566
126.000		 323,87366
357,87467
322,87834
320,60344
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 133.155
137.000
135.863
77.700		 318,23908
366,00607
330,72769
365,66492
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0
4+0
4+0
7+0		 4
4
4
7		 134.012
224.000
338.139
358.000		 317,67507
313,09175
251,16223
235,76921
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 139.471
156.000
162.090
130.000		 314,11925
351,83726
314,06548
317,34281
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 146.175


 310,00892
—-
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
2+0
5+0
2+0		 7
2
5
2		 153.410
247.000
401.098
158.000		 305,69721
302,90772
238,19604
299,61337
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 169.528
184.000
189.815
163.000		 296,80218
333,85004
299,63928
296,84911
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 5+0


 5


 174.229


 294,40291
—-
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 176.018
201.000
224.698
200.000		 293,50683
324,23007
284,75051
279,21190
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 28+0
23+0
13+0
8+0		 28
23
13
8		 179.076
204.000
216.486
115.000		 291,98483
322,55798
288,00846
328,96470
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0
34+0
32+0
 34
34
32
 187.095
244.000
435.604
 288,03829
304,00697
231,88321
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
4+0
6+0		 2
2
1
1		 190.457
273.000
Dolmadı
Dolmadı		 286,47863
292,75400
Dolmadı
Dolmadı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 34+0
34+0
13+0
13+0		 34
34
13
13		 196.601
196.000
228.238
217.000		 283,74680
327,06491
283,42816
272,31978
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 225.204
252.000
252.089
207.000		 271,84095
300,83927
274,93730
276,23452
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0


 20


 250.382


 262,74104
—-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
60+2
50+2
60+2		 52
62
52
62		 257.840
259.000
249.714
206.000		 260,29505
298,01230
275,72300
276,65235
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 35+0
35+0
20+0
20+0		 35
35
20
19		 276.336
294.000
331.159
Dolmadı		 254,55500
284,96372
252,78840
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 3+0
1+0
10+0
5+0		 3
1

0		 286.555
312.000
Dolmadı
Dolmadı		 251,56371
279,19432
Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 295.371
295.000
295.700
268.000		 249,12190
284,60793
261,75085
256,12597
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 304.522
306.000
308.695
310.000		 246,62336
280,94980
258,30477
245,66366
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0
34+0

 34
34

 308.346
369.000

 245,59481
263,07244
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)		 SAY 5+0
5+0
5+0
 5
5
1
 311.924
478.000
Dolmadı
 244,64898
239,80347
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 328.450
338.000
360.933
370.000		 240,51776
271,23092
246,13525
233,46971
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 332.045
321.000
332.060
330.000		 239,66562
276,19400
252,57043
241,33978
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 348.309


 235,79629
—-
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
40+1
30+1
40+1		 41
41
31
41		 349.159
344.000
350.207
370.000		 235,59796
269,42667
248,44691
233,54956
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 355.503
355.000
365.795
370.000		 234,04498
266,45218
245,13095
233,48084
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0
42+0

 42
42

 369.946
437.000

 229,94058
247,58252
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 370.060
363.000
368.915
380.000		 229,89817
264,56113
244,49852
231,54606
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 373.898
379.000
396.235
405.000		 228,44712
260,45702
239,09489
226,02810
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 379.570
383.000
397.154
413.000		 225,45391
259,50876
238,92249
222,96038
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
50+2
50+2
50+2		 41
52
52
52		 381.125
400.000
367.600
337.000		 224,20840
255,34284
244,76600
239,84773
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 382.738
382.000
399.732
418.000		 222,52094
259,73592
238,44164
218,85547
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 3+0


Dolmadı


 Dolmadı
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20+1
15+1
15+1
15+1		 3
16
9
7		 Dolmadı
535.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
230,35536
Dolmadı
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0


Dolmadı


 Dolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
50+2
50+2
60+2		 30
52
52
40		 Dolmadı
404.000
428.531
Dolmadı		 Dolmadı
254,53214
233,20863
Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
50+2		 2
31
17
17		 Dolmadı
509.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
234,37479
Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0
2
3
1		 Dolmadı

244.984
Dolmadı		 Dolmadı

277,39569
Dolmadı
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 5+0
5+0
10+0
10+0		 2
5
2
5		 Dolmadı
650.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,61181
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
60+2
50+2
60+2		 13
62
52
33		 Dolmadı
450.000
460.425
Dolmadı		 Dolmadı
245,05634
226,23004
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 43
52
41
41		 Dolmadı
386.000
385.790
412.000		 Dolmadı
258,61383
241,09678
223,37100
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 14
21
21
21		 Dolmadı
426.000
394.838
402.000		 Dolmadı
249,68519
239,34827
226,65244
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
40+1
60+2		 12
52
41
28		 Dolmadı
447.000
471.321
Dolmadı		 Dolmadı
245,53368
221,65737
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
34+0
9+0
10+0		 3
34

2		 Dolmadı
644.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,50581
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0
42+0
15+0
40+0		 8
42
13
13		 Dolmadı
586.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,83729
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0
25+0

 15
25

 Dolmadı
568.000

 Dolmadı
225,95116
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0
42+0
3+0
17+0		 3
42
1
1		 Dolmadı
677.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
208,35784
Dolmadı
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0


 35


 Dolmadı


 Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 3
31
12
14		 Dolmadı
554.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
227,70046
Dolmadı
Dolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 6
52
52
41		 Dolmadı
430.000
441.456
Dolmadı		 Dolmadı
248,92364
230,74290
Dolmadı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 1
31
27
14		 Dolmadı
526.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
231,72355
Dolmadı
Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20+1
20+1
20+1
15+1
21
7
3		 Dolmadı
568.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,93671
Dolmadı
Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 27
62
62
39		 Dolmadı
412.000
440.397
Dolmadı		 Dolmadı
252,66635
230,95031
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 15
52
52
35		 Dolmadı
441.000
473.768
Dolmadı		 Dolmadı
246,73198
219,82396
Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0
42+0

 4
42

 Dolmadı
615.000

 Dolmadı
220,32779
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 64+0
55+0

 49
55

 Dolmadı
458.000

 Dolmadı
243,51861
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 17
41
41
37		 Dolmadı
444.000
446.363
Dolmadı		 Dolmadı
246,05185
229,72240
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 20+0
14+0
12+0
8+0		 14
14
8
7		 Dolmadı
484.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
238,62680
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 13+0
6+0
6

 Dolmadı
605.000

 Dolmadı
221,54120
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
50+2		 2
31
31
11		 Dolmadı
456.000
483.796
Dolmadı		 Dolmadı
243,75041
203,49972
Dolmadı
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Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları: 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
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