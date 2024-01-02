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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Mona Roza’ 70 yıl sonra konuştu

‘Mona Roza’ 70 yıl sonra konuştu
ŞAİR Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği 94 yaşındaki Muazzez Akkaya, edebiyatımızın iki önemli ismine dair önemli açıklamalarda bulundu. Akkaya, "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum, keşke saklasaydım" dedi. Yaşama veda eden iki şairin hafızalara kazınan aşk şiirlerinin başkahramanı Akkaya, "Karakoç'u vefatından bir ay kadar önce Fenerbahçe sahilinde gördüm. Beyaz saçları, sakalları olunca tanıyamadım. Bir süre sonra gazetede vefat ilanını görünce onun Sezai Karakoç olduğunu anladım" dedi.

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‘Mona Roza’ 70 yıl sonra konuştu
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