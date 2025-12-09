Haberler Yaşam Haberleri MONACO-GS MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 00:26

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk sekiz hedefini canlı tutmak için Monaco deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray için Monaco deplasmanında devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip için taraftarlar, maçın günü, saati ve canlı yayın kuruluşu bilgilerini merak konusu haline getirdi. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Monaco-Galatasaray maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 hedefini canlı tutacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından sahasında Atletico Madrid'le karşılaşacak.

