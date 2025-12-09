MONACO-GS MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray için Monaco deplasmanında devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip için taraftarlar, maçın günü, saati ve canlı yayın kuruluşu bilgilerini merak konusu haline getirdi. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Monaco-Galatasaray maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 hedefini canlı tutacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından sahasında Atletico Madrid'le karşılaşacak.