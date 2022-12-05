Mont Nasıl Katlanır? Şişme ve Kaz Tüyü Mont Katlama Teknikleri Nedir, Nasıl Katlanır ve Saklanır?

Kış aylarının en çok kullanılan kıyafetlerinden olan mont ve kabanlar özel dokularıyla ön plana çıkar. Gerek kalın kumaş gerek içi dolgulu malzemeyle hazırlanan böyle ürünlerde en sık sorulan soru mont nasıl katlanır oluyor. Kaba ve fazla yer kaplayan dokuları sebebiyle sizlerde böyle ürünleri muhafaza etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Alanınız yeterli değilse ve böyle fazla yer kaplayan ürünleri saklamakta zorlanıyorsanız içeriğimiz tam da size göre. Birbirinden farklı yöntemlerle şişme mont nasıl katlanır, kışlık montlar nasıl saklanır sorularının yanıtı.

Şişme ve Kaz Tüyü Mont Katlama Teknikleri

Katlamak yerine doğrudan asılması tavsiye edilen kışlık ceket türleri kendi arasında birden fazla türe ayrılır. Kaban, mont, palto ve daha birçok çeşidin yer aldığı kışlık montlar için belli katlama teknikleri kullanılabilir. Bu katlama teknikleri ürünleri dağılmadan muhafaza etmeye yararken kış bitiminde doğrudan dolaptan kaldırabilmenizde de etkili olacaktır. Küçük ve dar gardıroplarda alan yetersizliği sebebiyle kaban, palto ve montlarınızı yerleştirmekte sorun yaşıyorsanız şu teknikleri deneyebilirsiniz:

Şişme ve kaz tüyü mont katlama tekniği için öncelikle ürünün fermuarını komple kapatın. Tam ortadan diklemesine ikiye katlayın ve etek uçundan kapüşona kadar ceketin büyüklüğüne göre bir, iki ve daha fazla olacak şekilde katlayın. Açıkta kalan kapüşonun içine bu katlı alanı soktuğunuz anda kabarık dokusu nedeniyle sürekli dağılan ürünü derli toplu saklayabileceğiniz görebilirsiniz.

Şişme montlara nazaran daha uzun olan palto ve kaban nasıl katlanır diyorsanız yine aynı şekilde içine geçirerek yapılan katlamalara bakılır. Bunun için öncelikle kabanı yatağın üzerine düz bir şekilde serin, kollarını birbiri üzerine katlayın. Etek ucunu bu kol katlamasının dibine kadar yapın ve üstte kalan katlamayı direkt etek ucunun içine yerleştirin. Dikdörtgen şekle gelen kabanınız bu haliyle daha ince ve uzun görüneceği için dolap gözlerinin herhangi bir yerinde saklanabilir.

Kışlık Montlar Nasıl Saklanır?

Mevsim değişikliği ya da kullanımı istenmeyen kışlık montlar muhafaza edilerek saklanabilir. Sonraki dönemlerde giyilmek üzere korumaya alınacak kışlık montlarınız için koruyucu kılıf ya da temiz poşetleri de kullanmak mümkün. Birçok kişinin dolabında askıyla muhafaza ettiği kışlık montlar için yeterli alanınız yoksa hemen bir adet kıyafet hurcu edinebilirsiniz. Bu ürünler farklı ebatlarla üretildiği için dilediğiniz kadar ürünü depolamakta sizlere fayda sağlar.

Mont katlama tekniklerinde anlattığımız yöntemleri kullanarak ürünleri katlayıp direkt hurç içerisine yerleştirerek muhafaza edebilirsiniz. Ya da yeriniz hiç yoksa ve alan darlığından şikayetçi iseniz vakumlu poşet alarak tüm ürünleri bunun içine yerleştirdikten sonra elektrikli süpürge yardımıyla havasını çekmelisiniz. Vakumlu poşetlere yerleştirilen kıyafetler havayla temas etmediği için kullanılmak istendiği dönemde yine aynı yapısıyla karşınıza çıkar. Toz, kir ve koku gibi kötü etkenlere maruz kalmadığı için tertemiz kalacaktır.