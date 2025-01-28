Montenegro Havalimanı Nerede? Montenegro Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Karadağ'da iki ana havalimanı bulunmaktadır. Bunlar, başkent Podgorica'da bulunan Podgorica Havalimanı ve Adriyatik kıyısındaki Tivat Havalimanı'dır. Podgorica Havalimanı, ülkenin en büyük ve en işlek havalimanıdır ve uluslararası uçuşlar için önemli bir merkezdir. Tivat Havalimanı ise turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bir havalimanıdır. Montenegro Havalimanı nerede, havaalanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km gitmeden mutlaka öğrenilmelidir.

Montenegro Havalimanı Nerede?

Montenegro'da, Podgorica ve Tivat Havalimanı olmak üzere iki ana havaalanı bulunur. Podgorica Havalimanı, başkent Podgorica'nın şehir merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktadır ve Türk Hava Yolları ile Air Montenegro'nun direkt uçuşları bulunmaktadır. Tivat Havalimanı ise Adriyatik kıyısında, Tivat şehrinde yer alır ve Avrupa'nın birçok başkentine hizmet vermektedir. Bu havalimanları, Karadağ'ın turistik bölgelerine ve diğer önemli şehirlerine kolay erişim sağlar.

Karadağ Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Karadağ'da, Podgorica Havalimanı ve Tivat Havalimanı olmak üzere toplamda iki havalimanı vardır. Her iki havalimanı da şehir merkezine kısa bir mesafede yer aldıkları için ulaşımları kısa ve kolaydır.

Podgorica Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için ipuçları:

Podgorica Havalimanı'ndan şehir merkezine taksi ile rahatlıkla gidilebilir. Taksi ücreti ortalama olarak 12-15 Euro civarı gibi uygun bir rakamdır ve yolculuk toplamda 20 dakika civarıdır.

Araç kiralanarak şehirde ve çevresinde özgürce dolaşmak mümkündür.

Bu havaalanına yakın bir tren istasyonu bulunmaktadır. Tren bileti fiyatları 1.2-2 Euro arasında değişmektedir. Ancak, tren seferleri saatlerinde gecikme ve birtakım aksaklıklar olabileceği göz önünde bulundurularak ona göre hareket edilmelidir.

Otobüsler de ekonomik bir ulaşım seçeneğidir ve bundan dolayı çok sayıda yolcunun tercihidir. Bilet fiyatları ise 1.5-2.7 Euro arasında değişir. Ek olarak, otobüs seferlerinin saatlerini önceden kontrol etmekte fayda vardır.

Tivat Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için ipuçları:

Tivat Havalimanı'ndan şehir merkezine kısa sürede gitmek için taksi, pratik bir çözüm olabilir. Yolculuk, trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 10-15 dakikayı bulur.

Birçok otel, havaalanı transfer hizmeti sunmaktadır. Havalimanındaki çeşitli araç kiralama şirketleri de yolcuların işini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Tivat Havalimanı ile şehir merkezi arasında düzenli otobüs seferleri de yapılmaktadır.

Bu ulaşım seçeneklerinden maliyeti en uygun olan seçilerek Karadağ'da rahat ve keyifli bir seyahat yapılabilir.