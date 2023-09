Moon Bin Dizileri - En Beğenilen Moon Bin TV Dizileri Listesi

1998 yılında doğan ve 2023 yılında hayata gözlerine yuman Moon Bin, başarılı bir kariyere sahip olmasının sıra oyunculuk, dansçılık ve şarkıcılık yetenekleriyle de Güney Kore'de ve uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Moon Bin dizileri, arasında farklı karakterleri başarıyla canlandırarak, oyunculuk yeteneğini kanıtladı. Fraklı karakterler canlandırdığı en beğenilen Moon Bin TV dizileri listesi içinde "To Be Continued" ve "The Mermaid Prince: The Beginning" dizisi en popüleri olsa gerek.

Moon Bin Dizileri

Moon Bin, müziğe olan ilgisiyle genç yaşta dikkat çekti ve eğlence endüstrisine adım attı. 2006 yılında SM Entertainment'ın stajyeri olarak katıldıktan sonra, 2012 yılında Fantagio Entertainment'a katıldı. Fantagio, Moon Bin'i Astro adlı erkek grubunun üyesi olarak tanıttı.

Astro, Moon Bin dâhil altı üyeden oluşan bir K-pop grubudur. Grup, 2016 yılında "Spring Up" adlı mini albüm ile çıkış yaptı ve "Hide & Seek" adlı şarkıları ile büyük bir çıkış yakaladılar. O tarihten itibaren bir dizi başarılı albüm ve şarkıya imza attılar.

Moon Bin'in rol aldığı varyete dizileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Astro OK Ready! (2016)

Astro Amigo TV (2016)

Astro Zone (2017)

Astro Play (2018)

Astro's One Thousand and One Nights (2018)

ASTRO's Super Hero Project (2019)

ASTRO's Sketchbook (2019)

ASTRO's Super Star Challenge (2020)

ASTRO's Playtime (2020)

ASTRO's Behind the Scenes (2021)

ASTRO's Playtime 2 (2022)

The Sound of Music (2023) - Rolf Gruber

En Beğenilen Moon Bin TV Dizileri Listesi

Moon Bin, genç yaşına rağmen hem müzik hem de oyunculuk alanında başarılı bir kariyere sahiptir ve hem Astro üyeleri hem de K-pop hayranları tarafından sevilen bir sanatçıdır. Sanatçının en popüler TV dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz: