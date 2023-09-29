Moon Bin Dizileri - En Beğenilen Moon Bin TV Dizileri Listesi

Moon Bin, 26 Ocak 1998 tarihinde Güney Kore'nin Seul şehrinde doğmuş bir Güney Koreli aktör, şarkıcı ve dansçıdır. Moon Bin, 2015 yılında, k-pop grubu Astro'nun bir üyesi olarak çıkış yaptı. Moon Bin, grubun vokallerinden biridir ve ayrıca gitar ve piyano çalabilir. Moon Bin dizileri ile kariyerine Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo adlı tarihi dramada Wang So'nun gençlik versiyonunu canlandırarak başladı. En beğenilen Moon Bin TV dizileri listesi içinde müzikal dizilerden romantik dizilere birçok yapım bulunuyor.
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1998 yılında doğan ve 2023 yılında hayata gözlerine yuman Moon Bin, başarılı bir kariyere sahip olmasının sıra oyunculuk, dansçılık ve şarkıcılık yetenekleriyle de Güney Kore'de ve uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Moon Bin dizileri, arasında farklı karakterleri başarıyla canlandırarak, oyunculuk yeteneğini kanıtladı. Fraklı karakterler canlandırdığı en beğenilen Moon Bin TV dizileri listesi içinde "To Be Continued" ve "The Mermaid Prince: The Beginning" dizisi en popüleri olsa gerek.
Moon Bin Dizileri
Moon Bin, müziğe olan ilgisiyle genç yaşta dikkat çekti ve eğlence endüstrisine adım attı. 2006 yılında SM Entertainment'ın stajyeri olarak katıldıktan sonra, 2012 yılında Fantagio Entertainment'a katıldı. Fantagio, Moon Bin'i Astro adlı erkek grubunun üyesi olarak tanıttı.
Astro, Moon Bin dâhil altı üyeden oluşan bir K-pop grubudur. Grup, 2016 yılında "Spring Up" adlı mini albüm ile çıkış yaptı ve "Hide & Seek" adlı şarkıları ile büyük bir çıkış yakaladılar. O tarihten itibaren bir dizi başarılı albüm ve şarkıya imza attılar.
Moon Bin'in rol aldığı varyete dizileri şu şekilde sıralayabiliriz:
Astro OK Ready! (2016)
Astro Amigo TV (2016)
Astro Zone (2017)
Astro Play (2018)
Astro's One Thousand and One Nights (2018)
ASTRO's Super Hero Project (2019)
ASTRO's Sketchbook (2019)
ASTRO's Super Star Challenge (2020)
ASTRO's Playtime (2020)
ASTRO's Behind the Scenes (2021)
ASTRO's Playtime 2 (2022)
The Sound of Music (2023) - Rolf Gruber
En Beğenilen Moon Bin TV Dizileri Listesi
Moon Bin, genç yaşına rağmen hem müzik hem de oyunculuk alanında başarılı bir kariyere sahiptir ve hem Astro üyeleri hem de K-pop hayranları tarafından sevilen bir sanatçıdır. Sanatçının en popüler TV dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016): 21. yüzyıldan Goryeo Hanedanlığı'na yolculuk yapan bir kadının hikâyesini anlatan bir tarihi drama. Moon Bin, Goryeo Hanedanlığı'nın veliaht prenslerinden biri olan Wang So'nun gençlik versiyonunu canlandırdı.
Run On (2020): Farklı dünyalarda yaşayan iki kişinin aşk hikâyesini anlatan bir romantik drama. Moon Bin, bir sporcu olan Ki Sun Kyum rolünü canlandırdı.
Twenty-Five Twenty-One (2022): 1998 yılında geçen, iki gencin aşk hikâyesini anlatan bir romantik drama. Moon Bin, bir eskrimci olan Baek Yi Jin rolünü canlandırdı.
Alchemy of Souls (2022): Geçmişten günümüze ruhları değiştirilen iki kişinin hikâyesini anlatan bir fantastik drama. Moon Bin, bir aşçı olan Naksu rolünü canlandırdı.
The King of Pigs (2022): Bir grup okul arkadaşının, çocukluk travmalarının yetişkin hayatlarında nasıl yansıdığını anlatan bir psikolojik gerilim dizisi. Moon Bin, çocukluk travmasıyla mücadele eden bir adam olan Jo Byung Gyu rolünü canlandırdı.
"To Be Continued" (2015): Moon Bin, bu web dizisinde kendisini canlandırdı. Dizi, Astro üyelerinin bir lise öğrencisi olarak hayatlarını ve müzik kariyerlerini konu alır.
"The Mermaid Prince: The Beginning" (2018): Bu web dizisi, Moon Bin'i mermaid prens rolünde görüyor. Dizi, sirenlerle ilgili romantik bir hikâyeyi anlatır.