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Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:42 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:47

Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi

MİT operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanının yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme heyeti, Türkiye’den MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların tahliye taleplerini reddedip, tutukluluğa devam kararı verdi.

7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 16 Mossad ajanının "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri isteniyor. Tamamı Arap asıllı olan sanıklar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle suçlanıyor.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün görülmeye devam etti. Duruşmaya 16 tutuklu sanık hazır edildi.

TUTUKLULUK DEVAM

Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
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