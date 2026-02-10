MOSSAD casusları tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıklarını tespit ettiği ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu tutuklandı. MİT, Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İsrail İstihbarat Servisi'ne çalıştıklarını tespit etmişti. İncelemeler genişletildi.Yapılan tespitlere göre Derya, 2005 yılında kendi şirketini kurdu ve Mersin Silifke'de Mermer Ocağı açtıktan sonra dünyanın bir çok ülkesine ticaret yapmaya başladı. Mehmet Budak Derya bir süre sonra İsrail İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekti. İsrail'in kurduğu bir "Paravan" şirketin yetkilisi Ali Ahmed Yassın kod adlı kişi, Eylül 2012'de Derya'yı ofisinde ziyaret etti ve şirketinin birlikte iş yapmak istediğini ifade etti. Avrupa'da MOSSAD tarafından eğitime tabi tutulan Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetleri arttırdı ve İsrail'in Orta Doğu Ülkeleri'ne yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkiler geliştirdi. Ardından da söz konusu kişilerle ilgili bilgiler topladı ve MOSSAD'a aktardı. Yapılan tespitlere göre Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını MOSSAD'a iletti. 2016 yılında Drone parçaları ticareti için bir teklif alan Mehmet Budak Derya, teklifi MOSSAD'a iletti. İlk numuneler de MOSSAD tarafından temin edildi. Derya, MOSSAD ile 2013'te başlayan ilişkisini 2026 yılına kadar sürdürdü. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.