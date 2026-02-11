Mossad ihaneti telefondan çıktı

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları saptanan Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklandı. Soruşturma dosyasına, 13 yıldır Mossad'a ajanlık yapan Kerimoğlu'nun cep telefonundan çıkan görüşme içerikleri damga vurdu. 2016'da iki casusun drone parçaları satmaya çalıştığı Tunuslu mühendis Mohamed Zouari'nin Mossad tarafından öldürülmesi üzerine yapılan yazışmalarda Kerimoğlu'nun 3'üncü bir şahısla, 'İsrail onu öldürdü. Suriye'de mi yoksa Gazze'de mi? Tunus'ta. Onu takip ettiler' şeklinde mesajlarına rastlandı.Geçtiğimiz günlerde MİT'in kelime anlamı 'son uyarı' olan 'Monitum' operasyonuyla gözaltına alınan ve tutuklanan iki şüpheli hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısına SABAH ulaştı. Yazıya göre, şüpheli Mehmet Budak Derya'nın kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu "Ali Ahmed Yassın" kod adlı kişinin ticaret yapma teklifiyle 20 Eylül 2012'de telefonla irtibat sağladığı belirtildi. Derya'nın aynı yıl 25 Eylül'de kendi ofisinde Yassın ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, bu kişinin daveti kapsamında 9 Ocak 2013'te İtalya Roma'da 'Luis', 'Jesus-Jose' ve "Dr. Roberto-Ricardo' kod adlı 3 Mossad ajanı ile ticari konularda görüşme yaptığı, burada tanıştırıldığı C.C. ile ilişki tesis ederek mermer ticareti yapmaya başladığı kaydedildi.Buradaki görüşmede "Luis" kod adlı Mossad ajanından aldığı tavsiye doğrultusunda Derya, 1 Nisan 2013'te Veysel Kerimoğlu'yla Türkiye'de irtibatlandırıldı ve 2 kişilik Mossad hücresi oluşturuldu. Derya'nın gizli haberleşme sistemiyle Mossad'la temasa geçebilmesi için kendisine bir mikro SD kart, dönüştürücü, bilgisayar ve cep telefonu verildi. Gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdiği belirtildi.Mossad'dan 60 bin euroluk ödeme altığı saptanan Kerimoğlu'nun, Derya ile mermer ticareti yaptığı süreç içerisinde Yassın'ı İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif Filistin uyruklu şahıslar ile tanıştırdığı, ikamet adresleri ve aile bireyleri hakkında bilgiler verdiği kaydedilen yazıda, mermer ticareti kapsamında Derya ile Malezya, Endonezya ve İran'a seyahat gerçekleştirdiği, drone parçası ticareti-sevkiyatı yapma fikrini Derya'ya anlattığı, Derya'nın da bu fikri İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına ilettiği belirtildi.Yazıda, Derya'nın 2015, 2016, 2017 ve 2020'de İsrail İstihbarat elemanı Dennis ile Yunanistan, Slovakya, Avusturya, İtalya'da 5 kez buluştuğu, Tayland'da 2016'da ve 2024'te Avrupa'daki görüşmelerde yalan makinesine tabi tutulduğu anlatıldı. Veysel Kerimoğlu'nun ise Roberto isimli kişiyle, 2018'de 7 kez Avusturya ve Yunanistan'da buluştuğu belirtildi.