SON DAKİKA… MOSSAD’ın Türkiye ağı deşifre oldu! SABAH savcılığın sevk yazısına ulaştı: 13 yıllık temas, gizli haberleşme, yalan makinesi…

MOSSAD İLE 13 YILLIK TEMAS

Buradaki görüşmede İsrail istihbarat elemanı "Luis" kod adlı kişiden aldığı tavsiye doğrultusunda, Derya'nın Şubat 2013'te Lübnan'a seyahat ettiği, Yassın'ı referans göstererek Veysel Kerimoğlu ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Lübnan'da bir araya gelemediği, Kerimoğlu'nun 31 Mart 2013'te Lübnan'dan Türkiye'ye geldiği, ilk teması 1 Nisan 2013'te sağladığı, akabinde ise İsrail İstihbaratı elemanını bu görüşmeden haberdar ettiği belirtildi.

GİZLİ HABERLEŞME İLE FAALİYETLERİNİ MOSSAD'A AKTARDILAR

Derya'ya gizli haberleşme sistemi amacıyla bir mikro SD kart, dönüştürücü aparat, dizüstü bilgisayar ve S** E* marka cep telefonunun verildiği aktarılan yazıda, söz konusu gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiği belirtildi.