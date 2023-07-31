Motivasyon Müzesi Nerede? Motivasyon Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Motivasyon Müzesi nerede sorusu, İstanbul'a gelmiş olan ve bu şehirde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Ulaşım imkânları açısından gelişmiş bir şehir olan İstanbul'da pratik şekilde bu müzeye ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma araçları bu anlamda alternatif çözüm üretir. Motivasyon Müzesi giriş ücreti ve müze kart kullanımı da üzerinde durulması gereken konular arasındadır.

Motivasyon Müzesi Nerede?

Motivasyon Müzesi, İstanbul'da bulunan ve genç, yetişkin herkesin eğlenceli vakit geçirebileceği bir yerdir. Sıra dışı bir müze olma özelliği taşıyan Motivasyon Müzesi, dolaştığınız zamanda yüzünüzde tatlı bir gülümseme yaşatıyor.

Motivasyon Müzesi, İstanbul Ataşehir'de bulunan Watergarden AVM'de yer alır. 7 ayrı bölümden oluşan müzede aşağıdaki alanları görebilirsiniz.

Dev bir top havuzu

Sanal gerçeklik teknolojisinin geldiği nokta

Sihirli orman

Selfie alanları

Dijital grafiti

İllüzyon odası

Profesyonel rehberler eşliğinde dolaşabileceğiniz Motivasyon Müzesi ziyareti ortalama 70 dakika sürmektedir.

Motivasyon Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Motivasyon Müzesi ziyareti için belli bir giriş ücreti ödemeniz gerekir. Söz konusu giriş ücreti her yıl güncellenmektedir. Müzeye giriş ücreti 2023 yılı için yetişkinlerde 159 TL, öğrencilerde ise 119 TL'dir. Söz konusu ücretler hafta içi günlerde geçerlidir. Hafta sonu için yetişkinlerden 199 TL, öğrencilerden ise 169 TL giriş ücreti talep edilir.

Motivasyon Müzesi, Pazartesi günleri hariç her gün açıktır. Ziyaret günlerinde 12:00-21:00 arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret esnasında müze kart geçerli değildir.