Motokurye arkadaşını katletmişti! Sanıktan mahkemede pes dedirten sözler: Beraber yemek yemiştik...





"BERABER YEMEK YEMİŞTİK"



Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Arda K. ile maktul Ferhat Ozan Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan tutuklu sanık Arda K., maktul Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı şirkette kurye olarak çalıştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi. Olay günü yaşananları anlatan sanık, maktulün motosikleti üzerine sürdüğünü iddia ederek kendisine tepki gösterdiğini öne sürdü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Arda K, şunları anlattı:

"Olay günü, motosikleti onun üzerine sürdüğümü iddia ederek motosikletime tekme atarak küfür etti. Aramızda küfürleşme oldu. Daha sonra kavga ettik. Kendisi benden cüsse olarak büyük. Beni motosiklete doğru ittirince ben de onu korkutmak amacıyla sepette bulunan bıçağı aldım. Bıçağı ilk seferde vurmadım. Boğuşmaya devam ediyorduk. Bana tekme atmaya çalışınca bıçak bacağına geldi. Sesi duyanlar bizi ayırmaya çalıştı. Ferhat asansöre doğru gitti. Ardından bacağındaki kanı görünce geri geldi. Boğazıma sarılarak, 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi. Nefessiz kaldım ve bıçağı bir kez savurdum. Bunun üzerine beni bırakarak yere uzandı. Ben hemen tampon yapmaya başladım. Amacım öldürmek değildi. Keşke ben ölseydim. Öğlen beraber yemek yemiştik, çok pişmanım."