Motokurye dehşeti davasında karar açıklandı: Sanık 7 yıl hapis cezasına hükmedildi

İstanbul Pendik'te 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Çamşeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KYG 127 plakalı motokurye Fatih Ferah ile 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırdı. olayın üzerine otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırmıştı. Olayın ardından motokurye yaralı olarak hastanede tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren Kızıl, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay sonucunda müşteki Ferah'ın karacigerde laserasyon, iki taraflı akciğer kontüzyonuna ve pnömotoraks'a çok sayıda kot kırığı ve yumusak doku lezyonuna neden olacak, hayati tehlike geçirecek şekilde yalandığı aktarıldı. Sanığın, müştekiye öldürme kastıyla çarparak önde bulunan araca müştekiyi sıkıştırmak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettiği de anlatılan iddianamede sanık Kızıl'ın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İDDİA EDİLEN SUÇU İŞLEMEDİM

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 3. celsesi görülen davaya tutuklu sanık Vedat Kızıl kaldığı cezaevinden getirildi. Müşteki Fatih Ferah ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Vedat Kızıl savunmasında, "gelen raporda aleyhime olanları kabul etmem. Eski tespitler nazara alınarak rapor verilmiştir. Benim olay anında hastalığım manik evresi aktifti, bu nedenle olayla ceza ehliyetim ya yoktur ya da azalmıştır. Son sözünde ise, mütalaayı kabul etmiyorum. İddia edilen suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Yaşanan olay için çok üzgünüm. Fakat bu olay benim iradem dışında gerçekleşen birçok olayın peşi sıra gelen olay olarak meydana gelmiştir. Üzgünüm" dedi.

İNSANLIK YAPTIM

Müşteki Fatih Ferah ise, "Ben sadece insanlık yaptım. Karşılığında böyle bir olay oldu. Sanığın cezalandırılmasını isterim" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM; 7 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Mahkeme heyeti, sanığın eylemi hakkında ilk aşamada 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirerek müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının kesin olarak tespit edilememesi ve sanık lehine uygulanan haksız tahrik ile takdiri indirim hükümleri dikkate alınarak cezada indirime gidildi. Heyet, sanık Kızıl'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Kararda, sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.