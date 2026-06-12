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Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:50

Motor kazası faciayla bitti: 2 ölü

Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin üzerindeki Türkmenistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Semih KARA Semih KARA
Motor kazası faciayla bitti: 2 ölü
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Bakırköy D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev'in (41) kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve beraberindeki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyrsdov (39) ağır yaralandı.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Sürücü Amanturdyyev, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Babamyrat Annamyrsdov ise kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#BAKIRKÖY

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Motor kazası faciayla bitti: 2 ölü
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