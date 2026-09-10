Motor patladı, 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlamada kopan parçanın başına isabet ettiği 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti. Olay, 8 Eylül tarihinde Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan oto tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam'ın iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı esnada patlama yaşandı. Aracın motor kısmından kopan parça, Çam'ın başına isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki Çam'ın öldüğü tespit edildi. Çam'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör