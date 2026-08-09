Haberler Yaşam Haberleri Motor tutkusu can aldı
Giriş Tarihi: 9.08.2026

Motor tutkusu can aldı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Motor tutkusu can aldı
  • ABONE OL
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol üzerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki Berkant Özer, motosiklet ile seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağlayamayan Özer, motosikletten düşerek metrelerde sürüklendi. Asfalt zeminde sürüklenen sürücüsünün kaskı başından çıkarken, kafasını önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #KONYAALTI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Motor tutkusu can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA