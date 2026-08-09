Motor tutkusu can aldı

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol üzerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki Berkant Özer, motosiklet ile seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağlayamayan Özer, motosikletten düşerek metrelerde sürüklendi. Asfalt zeminde sürüklenen sürücüsünün kaskı başından çıkarken, kafasını önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.