Motor tutkusu canından etti

Kırşehir'in Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde meydana gelen kazada, Berat Yağız (14) motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin, kazadan günler önce sosyal medya hesabında motoru için paylaştığı "Sesinde huzur var" ve "Büyük balonların eceli, küçük bir iğne kadardır" paylaşımı ise yürekleri dağladı. Motorlara olan düşkünlüğü ile bilinen Yağız'ın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.