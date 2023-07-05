Motor tutkusu ölüme götürdü

Bursa'da arkadaşlarının kendisi için hazırladığı doğum günü partisine giden 27 yaşındaki Mustafa Kaan Orhan, motosikletiyle aşırı hız yaptığı sırada kontrolü kaybetti. Devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü Orhan ve arkasında oturan 50 yaşındaki Şerife Bozdağ hayatını kaybetti. Mustafa Kaan Orhan'ın, Gürsu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Orhan'ın oğlu olduğu, spor araba ile motosiklet sevdasıyla bilindiği ve tam bir hız tutkunu olduğu öğrenildi. Gürsu ilçesinde yaşayan Mustafa Kaan Orhan, önceki gece 23.00 sıralarında, arkadaşlarından gelen bir telefonla Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ne davet edildi. Orhan, kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılmak için arkasına Şerife Bozdağ isimli arkadaşını da alarak motosikletiyle otoyola çıktı.Bursa-İzmir otoyolunda motosikletiyle aşırı hız yapan Mustafa Kaan Orhan, aniden hâkimiyetini kaybetti. Yola devrilen motosiklet yaklaşık 300 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılara yapılan ilk müdahalede Şerife Bozdağ'ın hayatını kaybettiği, Mustafa Kaan Orhan'ın ise ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Orhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Spor otomobillere ve motosikletlere ilgisi olan Mustafa Kaan Orhan'ın kaza yaptığı motosikleti geçtiğimiz yıl satın aldığı ve otomobilini de değiştirerek spor bir araç aldığı öğrenildi. Satın aldığı motosiklet ile sürat yaptığı anları kaydeden ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Orhan'ın 300 kilometre hıza kadar çıktığı görüldü.