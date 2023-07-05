Haberler Yaşam Haberleri Motor tutkusu ölüme götürdü
Giriş Tarihi: 6.7.2023

Motor tutkusu ölüme götürdü

Bursa’da kendisi için hazırlanan doğum günü partisine giden 27 yaşındaki Mustafa Kaan Orhan, motosikletiyle kaza yaptı. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Orhan ve arkasındaki arkadaşı öldü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Motor tutkusu ölüme götürdü
Bursa'da arkadaşlarının kendisi için hazırladığı doğum günü partisine giden 27 yaşındaki Mustafa Kaan Orhan, motosikletiyle aşırı hız yaptığı sırada kontrolü kaybetti. Devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü Orhan ve arkasında oturan 50 yaşındaki Şerife Bozdağ hayatını kaybetti. Mustafa Kaan Orhan'ın, Gürsu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Orhan'ın oğlu olduğu, spor araba ile motosiklet sevdasıyla bilindiği ve tam bir hız tutkunu olduğu öğrenildi. Gürsu ilçesinde yaşayan Mustafa Kaan Orhan, önceki gece 23.00 sıralarında, arkadaşlarından gelen bir telefonla Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ne davet edildi. Orhan, kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılmak için arkasına Şerife Bozdağ isimli arkadaşını da alarak motosikletiyle otoyola çıktı.



Bursa-İzmir otoyolunda motosikletiyle aşırı hız yapan Mustafa Kaan Orhan, aniden hâkimiyetini kaybetti. Yola devrilen motosiklet yaklaşık 300 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılara yapılan ilk müdahalede Şerife Bozdağ'ın hayatını kaybettiği, Mustafa Kaan Orhan'ın ise ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Orhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HIZ TUTKUNUYDU...
Spor otomobillere ve motosikletlere ilgisi olan Mustafa Kaan Orhan'ın kaza yaptığı motosikleti geçtiğimiz yıl satın aldığı ve otomobilini de değiştirerek spor bir araç aldığı öğrenildi. Satın aldığı motosiklet ile sürat yaptığı anları kaydeden ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Orhan'ın 300 kilometre hıza kadar çıktığı görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca'dan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı! Temmuz sonuna kadar...
İşte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...
İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Havalimanında yakalanan ABD'li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı
Aşk yaparken yakalandı
İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf gibi açıklama! "Aday sıraları satıldı" iddialarıyla ilgili konuştu: Nasıl girdiler bilmiyorum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Motor tutkusu ölüme götürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA