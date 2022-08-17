Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hal böyle olunca güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleriyle yakından takip ediliyor. Son olarak motorin fiyatlarında artış yapılacağı kaydedilmiş ve yapılması beklenen zam iptal edilmişti. Zam ve indirim haberlerini takip eden araç sahipleri ise motorine zam gelip gelmediğini sorguluyor. Peki, motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte 17 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin mazot, LPG ve benzin fiyatlarında son durum…
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 17 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
Benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.26 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.25 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.13 TL/LT
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.14 TL/LT