Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hal böyle olunca güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleriyle yakından takip ediliyor. Son olarak motorin fiyatlarında artış yapılacağı kaydedilmiş ve yapılması beklenen zam iptal edilmişti. Zam ve indirim haberlerini takip eden araç sahipleri ise motorine zam gelip gelmediğini sorguluyor. Peki, motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte 17 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin mazot, LPG ve benzin fiyatlarında son durum…