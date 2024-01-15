Motorlu genci hayattan kopardı! Alkollü sürücü tutuklandı

Üsküdar'da 14 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul Çevre Yolu Ankara istikametinde sabah 05.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, bir cip aynı yönde seyir halinde olan motosiklete çarptı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ADLİYEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Can K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sürücü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"KAZANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

İfadesinde 13 Ocak 2023 Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla Göztepe'de buluştuklarını söyleyen şüpheli, "Bir arkadaşlarımın evinde alkol aldık. Kız arkadaşımla birlikteydik. Gece ayrıldık. Evime dönmek için yolda giderken Kadıköy istikametindeki çevre yoluna girdiğimde yol çalışması nedeniyle yolun daraldığını gördüm. Viraja girdiğimde bir ses duydum. Aracımın ön airbagleri patladı. Yaklaşık 100 metre sonra aracı sağa çektim. Sesi duyduğum yöne doğru gittiğimde bir şahsın yerde yattığını gördüm. Kaza anında herhangi bir motosiklet görmedim. Olay sonrası kız arkadaşımı arayıp ambulansı çağırmasını söyledim. Bir süre sonra polisler geldi. Kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" diyerek pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli Can K.'yi "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheli sürücü, Hakimlik sorgusunda da ifadesini tekrarladı. Sorgusu bitiminde Hakimlik, şüphelinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.