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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:57

Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 üniversite öğrencisi kurtarılamadı!

Karabük’te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarLA kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ürdün uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencileri olan Salman ve Alsmadi'nin öldüğü belirlendi.

2 öğrencinin cansız bedeni, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosikletin sürücüsü Salman'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KARABÜK

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Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
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