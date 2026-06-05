Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 üniversite öğrencisi kurtarılamadı!

Kaza, saat 04.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarLA kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ürdün uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencileri olan Salman ve Alsmadi'nin öldüğü belirlendi.