Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Burhan Çetiner (25) idaresindeki sürat motoru, Ermenek Çevre Yolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yola savrularak parçalanan motordaki Recep Bayram (34) ile Burhan Çetiner (25) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burhan Çetiner ise ambulansla ilk olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da sevk edildiği Konya'da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör