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Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:15 Son Güncelleme: 13.11.2023 11:40

Motosiklet çalan sevgililer tutuklandı

Mersin’den Adana’ya hırsızlık yapmak için gelen çift bir alışveriş merkezinin otoparkından çaldıkları motosikletle kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polise teslim edilen sevgililer tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Motosiklet çalan sevgililer tutuklandı

Mersin'den Adana'ya hırsızlık yapmak için gelen çift bir alış veriş merkezinin otoparkını kendilerine hedef seçti. Sevgililerden A.O., (21) gözcülük yaparken H.D.'de (23) keşif yaptıktan sonra gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. H.D., çaldığı motosiklete otoparktan çıktığı sırada alış veriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Güvenlik görevlisi, "Dur!" uyarısına uymayarak kaçmaya çalışan zanlıya motosiklet üzerindeyken yumruk attı. H.D., yere düşünce, yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan sevgililer, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Olay, 25 Ekim'de Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den hırsızlık yapmak için kente gelen şüpheli H.D. ile sevgilisi A.O., alışveriş merkezinin otoparkında keşif yaptı. H.D., çalmaya karar verdiği motosikleti çalıştırdıktan sonra çıkışa yöneldi. Bu sırada gözcülük yapan A.O. ise yürüyerek olay yerinde uzaklaştı. H.D., motosikletle otoparktan çıktığı sırada güvenlik görevlileri fark edilince kaçmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinden bir tanesi kaçmaya çalışan hırsıza yumruk attı. H.D., aldığı darbe üzerine motosiklet üzerinden yere düşünce yakalandı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Bu anlar alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.D. ile A.O.'yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim'de de Yüreğir Devlet Hastanesi'nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ile A.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Motosiklet çalan sevgililer tutuklandı
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