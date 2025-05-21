Motosiklet çarpması sonucu ağır yaralanmıştı: 6 yaşındaki Egemen hayatını kaybetti

İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne Fatma Küpçük (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen Küpçük'e çarptı.

Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralı olan Egemen Küpçük, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.